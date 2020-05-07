九置派海港城、時代廣場消費券 一文看清如何換領（內附具體步驟及登記連結）

▲ 九龍倉置業推出「Rewarding Everyone」的全港性消費獎賞計劃，派發共超過1億元消費券。

九龍倉置業 （01997） 為促進消費復甦，向全港派發84萬張消費券，總值1.12億元。活動將在5月11日至17日舉行，18歲或以上的市民以信用卡於全香港任何實體零售及餐飲商戶單一消費每滿指定金額即可換領。消費券有效期至2020年6月14日，分別適用於海港城內260間及時代廣場近100間參與商戶和餐廳。

在為期一周的活動期內，消費者以信用卡單一消費滿指定金額可換取消費券：

海港城 時代廣場 單一消費金額 消費券獎賞 單一消費金額 消費券獎賞 每HK$1,000

（上限HK$10,000） 指定HK$50

購物及美食消費券X2

（最多可換領價值HK$1,000消費券） 每HK$800

（上限HK$8,000） 指定HK$50

購物及美食消費券 X2

（最多可換領價值HK$1,000消費券） 每HK$10,000

（上限HK$50,000） 額外獲得

HK$300消費券X2

（最多可換領價值HK$3,000消費券） 每HK$10,000

（上限HK$50,000） 額外獲得

HK$300消費券 X2

（最多可換領價值HK$3,000消費券）

換領步驟：

1. 於網上註冊、登入及下載「消費券電子換領證」

海港城： https：//www.pass.harbourcity.com.hk

時代廣場： timessquare.com.hk/member/index.php

2. 領取「號碼籌」

日期：2020年5月11日至17日

時間：上午10時至晚上10時

地點：海港城：海港城海運大廈2樓展覽大堂

地點：時代廣場：時代廣場8樓換領專櫃

3. 指定時間內於指定換領處換領消費券並出示

a） 號碼籌

b） 電子換領證

c） 其本人消費之商戶機印單據正本

d） 信用卡付款存根正本/相關手機程式之交易紀錄

e） 相關信用卡

需要留意是，為避免大量人群聚集，換領必須首先在網上登記。海港城及時代廣場每日換領名額各2,000個，為期一星期，總共28,000個換領名額。每位市民可於各商場換領消費券各一次。

消費券有效期至2020年6月14日，分別適用於海港城內260間及時代廣場近100間參與商戶和餐廳。消費每滿100元可使用50元消費券一張，每次最多可使用10張；消費每滿900元可使用300元消費券一張，每次最多可使用4張。

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