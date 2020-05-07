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Tesla創辦人Elon Musk新生兒改名「X Æ A-12」 何解？

金融經濟 23:01 2020/05/07

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Tesla公佈他為新出生的小孩命名「X Æ A-12」，惹起網民熱議。

Tesla（美：TSLA）創辦人Elon Musk與加拿大歌手Grimes（Claire Boucher）的首個新生兒誕生，他在社交平台Twitter公佈嬰兒名稱為「X Æ A-12」卻惹起網民熱議，關於該名的發音以及意思也引起討論。

Grimes其後在Twitter親自解釋，「X」表示未知變量，「Æ」是Ai（愛/人工智能）的精靈語，「A-12」則指CIA（中情局）打造的A-12偵察機，是她和Elon Musk最喜歡的SR-71偵察機的前身，她又指「A」同時代表她最喜歡的一首歌Archangel。

至於名字的讀法，也引起網民疑惑，目前尚未有定論。但有網民在評論詢問是否應讀作「X Ash Archangel」，獲得Elon Musk點贊。

不過，BBC引述加州當地的法律指，該名字未必符合登記規定。根據規定，小孩起名必須包含26個英文字母，同時不可以包含象形文字、表意文字等。

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