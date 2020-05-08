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【樓市分析】高價成交湧現　再不入市悔終生？

股樓投資 07:30 2020/05/08

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過去數日，樓市屢錄高價成交，若你有意置業，而且近期有睇樓的話，相信代理也跟你說，樓市開始回暖，成交回升，若想買樓，就要快，否則遲買更貴。代理為求做成生意，唱好樓市實屬正常，但就連大行近期也發報告指，樓價回升在即。然而，成交回升，是否代表樓市回暖，樓價「遲買更貴」？

相關文章：【大行報告】花旗：樓價本月反彈　七大因素看好後市

紀惠集團行政總裁、資深物業投資者湯文亮早前說，樓市即將出現大陽春，其一理由是受新冠疫情影響，內地人無法來港置業，惟這批購買力不會消失，只會積聚，當中港兩地全面通關，積聚的購買力便會蜂擁而至。若湯博士推論正確，樓價回升只是遲早的事。不過，中港兩地何時全面通關，無人可料。若目前單靠港人購買力，樓價又會否回升？

事實上，香港有能力上車者眾，加上政府放寬首置按保，令市場購買力大增，若非早前樓價持續下跌，嚇怕這批買家，相信他們已入市。換句話說，市場早已積聚大量購買力，而這批買家一直期待樓價大跌，然後「執雞」入市。可惜的是，即使香港經濟衰退破紀錄，惟樓價仍然企硬，據差估署公布，首季樓價只跌1%，若看中原城市領先指數（CCL），近期二手樓價更見底回升。最重要的是，近期各區上車屋苑再現高價成交，對準買家來說，以上資訊釋出重要信息：港樓甚難大跌，而且樓價有可能短期內回升。

香港樓市從來氣氛主導，樓價下跌，人人唱淡，自然無人敢買樓，若有膽入市者，則能賺錢。當樓市主調慢慢變成「遲買更貴」，人人唱好之時，這批買家便加快入市，帶動樓價上升。值得留意的是，永泰地產（00369）率先響頭炮，公布旗下屯門「OMA by the Sea」的首張價單，涉及108伙單位，以最高折扣計，近100伙折實價低於600萬元。加上，新地（00016）旗下天水圍Wetland Seasons Park第2期，也有望短期內登場。

相關文章：【開價評析】屯門OMA by the Sea　首批呎價最平一萬有找

因此，可以預計的是，樓市短期內將現小陽春，帶動樓價回升。情況或如2018年年底，當時信置（00083）以低市價推售觀塘凱滙，成功帶旺樓市氣氛，其後多家發展商加入，樓價重拾升勢。不過，疫情始終是最大隱憂，而且香港作為細小的外向型經濟體，相當依賴中國和海外市場復蘇。即使近期本地疫情轉趨穩定，惟香港經濟短期內也難好轉，就算樓價短期內真的回升，今年升幅也難超過一成。

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撰文 : 柳家平

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