【美股分析】4月升幅33年來最佳      美股 Sell in May 仍應驗？

港股有「五窮、六絕、七翻身」,意思是恒指在5、6月出現下跌的概率較高,而到了7月上升概率較高。華爾街亦有句名言:「5月沽貨走人」(Sell in May and Go Away),意指5月及隨後數月,美股表現將較不濟。

根據過往表現,如按照傳統的「Sell in May」來看,以半年度回報來計,標普500指數自1950年至今,5月至10月至今平均只錄得1.5%的回報,遠低於其他時段,自5月起的半年錄得上升的機會率亦最低,僅為64%。

▲ 標普500指數不同月份的半年平均回報(1950年至今)

以過往20年的平均走勢來看,股市普遍是於年初走弱,自3月開始反彈,隨後在5月進入約半年的波動期(見下圖)。若是將今年美股走勢與之相比較,不難發現,到目前為止,除了2月跌勢過急之外,走勢與長期平均仍然頗為相似。

▲ 標普500指數過去20年平均表現

回顧上月,美股延續低位反彈,道指及標指上月分別升11.1%及12.7%,是1987年以來最強勁的單月升幅,那麼今年的5月美股走勢又將如何?

現時美國復工復課在即,專家擔憂第二波疫情的爆發風險增加,美國總統特朗普(Danold Trump)多次催促各州重啓經濟,周二(5日)更直言,解封後難以避免會有更多死亡,預計最高可達10萬人次,現時美國已經死亡案例已逾7.3萬宗。

受疫情衝擊,各行各業被迫暫停營業,美國經濟亦轉差,首季GDP按年跌4.8%,企業亦紛紛通過裁員等措施維持資金流動性,周四晚(7日)公布每周申領失業救濟金人數為316.9萬人,少於前值但遜於市場預測的300萬人。投資者續可留意周五(8日)公布的勞動數據,失業率料高達16%。

另一方面,近期市場亦聚焦中美角力,特朗普多次威脅要向中國加徵報復性關稅,並表示希望美國企業回流,一旦雙方爆發貿易戰2.0,料將波及股市。短線而言,道指雖自3月23日累彈近三成,但鑒於上述情景,「Sell in May and Go Away」或有機會再次出現。

