【美股分析】4月升幅33年來最佳      美股 Sell in May 仍應驗？

港股有「五窮、六絕、七翻身」，意思是恒指在5、6月出現下跌的概率較高，而到了7月上升概率較高。華爾街亦有句名言：「5月沽貨走人」（Sell in May and Go Away），意指5月及隨後數月，美股表現將較不濟。

根據過往表現，如按照傳統的「Sell in May」來看，以半年度回報來計，標普500指數自1950年至今，5月至10月至今平均只錄得1.5%的回報，遠低於其他時段，自5月起的半年錄得上升的機會率亦最低，僅為64%。

▲ 標普500指數不同月份的半年平均回報（1950年至今）

以過往20年的平均走勢來看，股市普遍是於年初走弱，自3月開始反彈，隨後在5月進入約半年的波動期（見下圖）。若是將今年美股走勢與之相比較，不難發現，到目前為止，除了2月跌勢過急之外，走勢與長期平均仍然頗為相似。

▲ 標普500指數過去20年平均表現

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回顧上月，美股延續低位反彈，道指及標指上月分別升11.1%及12.7%，是1987年以來最強勁的單月升幅，那麼今年的5月美股走勢又將如何？

現時美國復工復課在即，專家擔憂第二波疫情的爆發風險增加，美國總統特朗普（Danold Trump）多次催促各州重啓經濟，周二（5日）更直言，解封後難以避免會有更多死亡，預計最高可達10萬人次，現時美國已經死亡案例已逾7.3萬宗。

受疫情衝擊，各行各業被迫暫停營業，美國經濟亦轉差，首季GDP按年跌4.8%，企業亦紛紛通過裁員等措施維持資金流動性，周四晚（7日）公布每周申領失業救濟金人數為316.9萬人，少於前值但遜於市場預測的300萬人。投資者續可留意周五（8日）公布的勞動數據，失業率料高達16%。

另一方面，近期市場亦聚焦中美角力，特朗普多次威脅要向中國加徵報復性關稅，並表示希望美國企業回流，一旦雙方爆發貿易戰2.0，料將波及股市。短線而言，道指雖自3月23日累彈近三成，但鑒於上述情景，「Sell in May and Go Away」或有機會再次出現。

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