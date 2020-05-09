  • 30°C
香港時間 : 2020509日 (六) 11:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】太興：捱過疫情　更要加快升級轉型

商業 11:00 2020/05/09

分享：

太興為應對疫情，提供多項智能化的消毒設備予食客。（陳國峰攝）

疫情令本港餐飲業陷入寒冬。太興集團品牌及業務拓展總經理陳家強認為，要捱過疫市，惟有升級轉型。他坦言集團多年來經過多次升級轉型，渡過不少艱難時刻；現時更獲得由香港青年工業家協會頒發的2019年升級轉型獎。

太興成立於1989年，初期由一間港式燒味快餐店起家，再不斷拓展業務範疇，包括增設燒味以外如台灣菜等的餐廳。陳表示，雖然今年共有7間店舖新開張，如敏華冰室、亞參雞飯等，但食肆在疫情下經營艱難，未知經濟何時能回復。他對於本港後續經濟亦不看好。

太興集團品牌及業務拓展總經理陳家強認為，要捱過疫市，惟有升級轉型。（陳國峰攝）

疫情加快發展新計劃的步伐。陳指出，最近斥約7位數字推自家外賣平台，惟平台現階段在發展初期，僅部份餐廳可經平台買外賣。同時，集團亦加強罐頭食品生產綫，並於中國開設大型的中央工場。他稱，現時共有6款口味發售，而在第三及第四季度亦陸續有其他新口味推出。

抗疫推多款消毒、探測溫度設備
他稱，為應對疫情，提供多項智能化的消毒設備予食客。例如紫外綫消毒手機設備、讓食客用手機掃二維碼後自助落單，以及進店時設有智能探測溫度設備。他解釋，進行每個新嘗試時，會先以尖沙咀的一間店舖實驗，並將客人的使用次數、成效數據化後，再考慮推行至全部門市。

稻埕飯店提供多項智能化的消毒設備予食客，例如紫外綫消毒手機設備。（陳國峰攝）

他續指，未來為改善門市的營商環境，現正試行智能送餐車。不過，他強調香港舖金貴面積少，不少店舖都無足夠空間使用送餐車，即使能夠應用亦只是少部份門市。

記者：馬意文

相關文章

【疫市營商】荃灣廣場5月續設消費獎賞　場內多間餐廳推母親節優惠
2020/05/07
【疫市營商】荃灣廣場5月續設消費獎賞　場內多間餐廳推母親節優惠
【疫市營商】上水廣場1元消費搶購燕窩鮑魚　刺激消費　
2020/05/07
【疫市營商】上水廣場1元消費搶購燕窩鮑魚　刺激消費　
【疫市營商】由代理轉做自家品牌　健林裝飾材料轉型分散單一市場風險
2020/05/08
【疫市營商】由代理轉做自家品牌　健林裝飾材料轉型分散單一市場風險
【疫市營商】疫情挫太興生意　未來或減少旅遊區開店
今日
【疫市營商】疫情挫太興生意　未來或減少旅遊區開店
疫情 餐飲 外賣 罐頭 燒味 食品 港式 台灣 尖沙咀 中國

下一篇文章

【疫市營商】D2 Place復辦週末市集　新商戶加盟力谷本地消費
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】實惠XCareHK　今日中午12時開始登記買口罩（附登記連結）
【口罩供應】實惠XCareHK　今日中午12時開始登記買口罩（附登記連結）
【口罩供應】港產VFE+BFE+PFE ≥ 99%口罩　明日4時發售（附訂購連結）
【口罩供應】港產VFE+BFE+PFE ≥ 99%口罩　明日4時發售（附訂購連結）
【口罩供應】屈臣氏BFE及PFE≥99% Level 2口罩　記者開箱實測防水透光透氣度 (更新)
【口罩供應】屈臣氏BFE及PFE≥99% Level 2口罩　記者開箱實測防水透光透氣度 (更新)
【疫境見真情】良心老闆炒股賺1240萬　全數贈員工作致謝
【疫境見真情】良心老闆炒股賺1240萬　全數贈員工作致謝
【限聚令放寬】MCL全線買1送1　最平只需22.5元
【限聚令放寬】MCL全線買1送1　最平只需22.5元
【限聚令放寬】戲院售票情況慘淡　僅賣出零星座位如「包場」
【限聚令放寬】戲院售票情況慘淡　僅賣出零星座位如「包場」