【疫市營商】太興：捱過疫情　更要加快升級轉型

▲ 太興為應對疫情，提供多項智能化的消毒設備予食客。（陳國峰攝）

疫情令本港餐飲業陷入寒冬。太興集團品牌及業務拓展總經理陳家強認為，要捱過疫市，惟有升級轉型。他坦言集團多年來經過多次升級轉型，渡過不少艱難時刻；現時更獲得由香港青年工業家協會頒發的2019年升級轉型獎。

太興成立於1989年，初期由一間港式燒味快餐店起家，再不斷拓展業務範疇，包括增設燒味以外如台灣菜等的餐廳。陳表示，雖然今年共有7間店舖新開張，如敏華冰室、亞參雞飯等，但食肆在疫情下經營艱難，未知經濟何時能回復。他對於本港後續經濟亦不看好。

▲ 太興集團品牌及業務拓展總經理陳家強認為，要捱過疫市，惟有升級轉型。（陳國峰攝）

疫情加快發展新計劃的步伐。陳指出，最近斥約7位數字推自家外賣平台，惟平台現階段在發展初期，僅部份餐廳可經平台買外賣。同時，集團亦加強罐頭食品生產綫，並於中國開設大型的中央工場。他稱，現時共有6款口味發售，而在第三及第四季度亦陸續有其他新口味推出。

抗疫推多款消毒、探測溫度設備

他稱，為應對疫情，提供多項智能化的消毒設備予食客。例如紫外綫消毒手機設備、讓食客用手機掃二維碼後自助落單，以及進店時設有智能探測溫度設備。他解釋，進行每個新嘗試時，會先以尖沙咀的一間店舖實驗，並將客人的使用次數、成效數據化後，再考慮推行至全部門市。

▲ 稻埕飯店提供多項智能化的消毒設備予食客，例如紫外綫消毒手機設備。（陳國峰攝）

他續指，未來為改善門市的營商環境，現正試行智能送餐車。不過，他強調香港舖金貴面積少，不少店舖都無足夠空間使用送餐車，即使能夠應用亦只是少部份門市。

記者：馬意文