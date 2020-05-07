海闊天空創投基金聯合創辦人指　疫情下帶動電子產品銷量上升

海闊天空創投基金（Beyond Ventures）聯合創辦人及管理合夥人文立於上周三（29日）表示，其公司與「創科創投基金」共同投資7個項目。當中包括「餐道」、「enabot」、「Genvida」、「CYC Motor」、「Mapxus」、「WBD」以及「Yoho（友和）」。

文立就表示，在過去一年受社會運動以及新冠肺炎疫情影響，其投資組合中，有18%的業務上升，而主要都為線上平台業務；27%則表現平穩；有41%的業務則有所下滑。

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在上升業務當中，Yoho（友和）的銷售額亦有所上升。友和於去年12月於長沙灣開設第二間分店，又與日本口罩公司合作推出15萬片口罩，以及在過去12個月銷售額上升近一倍。當中最暢銷為消毒水製造機 、按摩槍以及空氣清新機，與疫情相關的電子產品都較受歡迎。

而文立就認為，在疫情對網上業務亦有所幫助。他表示，在這次疫情下，更可把線上及線下業務融合。當消費者嘗試網上購物後，大多都會感覺不錯。不過在疫情過後，消費者也會選擇是否會繼續嘗試網購，但最起碼他們已經有體驗過，好比不願意嘗試。他深信待疫情過後，消費者亦會保留網上消費習慣，但就不會完住改變他們的消費行為。

此外，海闊天空創投基金亦提出5項建議予初創企業，如下：

因環球及本地市況作出改變

想盡辦法生存才可獲得最終勝利

從不同合法渠道獲取保留現金

能提高營運效率和可以把握危機中帶來機遇的公司會成為最大嬴家

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