  • 29°C
香港時間 : 2020507日 (四) 22:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:美股戰報

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

海闊天空創投基金聯合創辦人指　疫情下帶動電子產品銷量上升

環球政經 21:56 2020/05/07

分享：

海闊天空創投基金（Beyond Ventures）聯合創辦人及管理合夥人文立於上周三（29日）表示，其公司與「創科創投基金」共同投資7個項目。當中包括「餐道」、「enabot」、「Genvida」、「CYC Motor」、「Mapxus」、「WBD」以及「Yoho（友和）」。

文立就表示，在過去一年受社會運動以及新冠肺炎疫情影響，其投資組合中，有18%的業務上升，而主要都為線上平台業務；27%則表現平穩；有41%的業務則有所下滑。

相關文章：【成功心法】遵守成功人士「5小時法則」　你也可以成為巴菲特

在上升業務當中，Yoho（友和）的銷售額亦有所上升。友和於去年12月於長沙灣開設第二間分店，又與日本口罩公司合作推出15萬片口罩，以及在過去12個月銷售額上升近一倍。當中最暢銷為消毒水製造機 、按摩槍以及空氣清新機，與疫情相關的電子產品都較受歡迎。

而文立就認為，在疫情對網上業務亦有所幫助。他表示，在這次疫情下，更可把線上及線下業務融合。當消費者嘗試網上購物後，大多都會感覺不錯。不過在疫情過後，消費者也會選擇是否會繼續嘗試網購，但最起碼他們已經有體驗過，好比不願意嘗試。他深信待疫情過後，消費者亦會保留網上消費習慣，但就不會完住改變他們的消費行為。

此外，海闊天空創投基金亦提出5項建議予初創企業，如下：

  • 因環球及本地市況作出改變
  • 想盡辦法生存才可獲得最終勝利
  • 從不同合法渠道獲取保留現金
  • 能提高營運效率和可以把握危機中帶來機遇的公司會成為最大嬴家

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

上一篇文章

【美股戰報】道指開市升260點　失業救濟數據遜預期

下一篇文章

【放寬限聚令】拳館明日重開 惟短期難復元 （有片睇！）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港交所業績】詹培忠：我唔會買，但你哋可以買
【港交所業績】詹培忠：我唔會買，但你哋可以買
【慘不忍睹】唔信銀行信自己！　夫婦219萬埋地底變廢紙
【慘不忍睹】唔信銀行信自己！　夫婦219萬埋地底變廢紙
藝人張寶兒甩名自製首置　原價轉讓單位予母親
藝人張寶兒甩名自製首置　原價轉讓單位予母親
一年購逾10個單位　內地客爆煲　多伙淪銀主盤
一年購逾10個單位　內地客爆煲　多伙淪銀主盤
【樓市分析】蝕讓、高價成交齊現　樓市發生甚麼事？
【樓市分析】蝕讓、高價成交齊現　樓市發生甚麼事？
【開價評析】屯門OMA by the Sea　首批呎價最平一萬有找
【開價評析】屯門OMA by the Sea　首批呎價最平一萬有找