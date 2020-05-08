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【母親節優惠】Mikiki推5月份優惠　先搶母親節人流

商業 12:00 2020/05/08

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疫情暫時緩和，新地旗下商場Mikiki推出5月優惠六重賞。（新地提供）

疫情暫時緩和，新地旗下商場Mikiki推出5月優惠六重賞，為其會員提供涵蓋多項餐飲、購物及泊車等消費優惠。而在今日率先登場的「Hi Five 美食賞」，可享50%現金券回贈，即於食肆以電子貨幣消費滿800元，可回贈達400元Mikiki商場現金券，優惠截至6月21日為止。

【母親節優惠】德國寶電器　推母親節優惠

今個星期日是母親節，會員在場內憑4,000積分，即可換領母親節期間限定禮品。當中包括Sticksology英式茶棒及KISSBABY CLUB面膜護膚禮盒，而優惠截至10日為止。

【疫市營商】上水廣場1元消費搶購燕窩鮑魚　刺激消費　

同時，只要光顧場內精品及生活雜貨、或時尚服飾及皮革用品的指定商戶，並以即日電子貨幣消費滿300元，可送50元Mikiki餐飲購物禮券及2小時免費泊車券，留待下次使用。優惠截至7月31日為止。

商場其他5月份優惠：
1. Happy Rewards積分賞
5月19日起逢星期二、四，會員於Mikiki零售商戶即日以電子貨幣單一消費滿指定金額，可享Happy Rewards 積分賞，最高可達10倍積分獎賞。

2. 區內住戶及上班族獨享餐飲回贈
5月11日起逢星期一至五，啟德區住戶及新蒲崗上班人士於Mikiki食肆商戶即日以電子貨幣單一消費滿指定金額，即可享高達100%回贈之Mikiki餐飲購物禮券。

3. VIP Jetso Shopping 
5月28日起，會員以即日電子貨幣消費滿指定金額，更可獲高達3,500元Mikiki商場現金券，同時賺取積分。

【母親節】北角匯夥香港維港凱悅尚萃酒店　推酒店套票優惠

責任編輯：馬意文

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