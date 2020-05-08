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【母親節優惠】愉景新城推免運費外送服務　夥LALAMOVE幫買餐飲花束慶節

商業 11:00 2020/05/08

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即日起至5月17日期間，愉景新城推出「Mom Power」母親節活動，多間高尚食府及糕餅店、母親節限定花束，由LALAMOVE直送家門，打造在家餐飲體驗。（愉景新城提供圖片）

疫情下港人減少外出，D．PARK愉景新城5月初推出全港首創商場免運費外送服務，設立商場WhatsApp落單專線，由D．PARK代購團隊為顧客購買各種外賣食物及生活用品，並夥拍即時速遞及貨運平台LALAMOVE，讓荃灣區居民在足不出戶下，將所需物品直接送到顧客府上。

【母親節】母親節留港點慶祝？　Klook精選多個渡假及酒店餐廳優惠

即日起至5月17日期間，愉景新城更推出「Mom Power」母親節活動，首度推出dpark.online網上訂購「Love Mom一站式外送服務」，顧客線上購物即贈獨家母親節限定優惠禮遇「LOVE PASS」，並隨已惠顧的商品以優惠券形式直送府上；服務同時涵蓋多間高尚食府及糕餅店，由LALAMOVE直送家門，打造在家餐飲體驗；線上線下服務也包攬母親節限定花束，同樣新鮮送抵家門，疫情下開拓嶄新的節日慶祝模式。

【母親節】北角匯夥香港維港凱悅尚萃酒店　推酒店套票優惠

商場免運費外送服務未來將拓展至更全面及多樣化的外送服務，包括日常生活用品、家電、大型傢俱等，均可透過WhatsApp落單專線購買，讓更多商戶及顧客受惠，引領全新線上商場購物普及化。

此外，愉景新城與多間餐飲及零售商戶合作，加碼推出「D．PARK外賣自取 · 速遞半數回贈」活動，，於指定餐飲商戶外賣自取，以即日單一電子消費滿指定金額，或使用D．PARK免運費美食快遞服務，即賞50元餐飲現金券，並同時賺取積分，以刺激消費。

【疫市營商】荃灣廣場5月續設消費獎賞　場內多間餐廳推母親節優惠

責任編輯：朱悅瀅

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