【美股戰報】道指開市升260點　失業救濟數據遜預期

本周歐美國家開始逐步重啓經濟，美國失業救濟數據逐周下降，再加上油價造好，周四（7日） 標指開市漲390點或1.37%，報2887.4點；道指漲264.9點或1.12%，報23929.5點；納指漲118.6點或1.3% ，報8973點，高於去年收市的8972點，這意味著納指已經收復今年跌幅。

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油價近期造好，紐約期油升穿26美元，最多升11.5%，美股石油股走高， 英國石油（BP）漲3.2%，哈里伯頓（HAL）漲3.45%，道達爾（TOT）漲3.1%，荷蘭皇家殼牌（RDS）漲2.96%，斯倫貝謝（SLB）漲4.5%。

開市前美國曾公布上周首次申領國家失業救濟金人數，錄得316.9萬人，雖少於前值但遜於市場預測的300萬人。該數據已經連續五周下降，但數字仍反應該美失業潮延續，截至上周，近7周美國首次申請失業救濟金人數達到3348萬人，相當於美國勞動年齡人口的22%。

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市場持續關注新冠病毒疫苗的研究，周四美國製藥公司Moderna（MRNA）開市漲逾13%，據CNN報導，該公司研發的新冠疫苗「mRNA-1273」，已經獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）批准，可進行第2階段人體試驗。

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