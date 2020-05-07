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【豬肉廠】萬洲旗下美國史密斯菲爾德下周一重開屖宰區 5月下旬全面復工

金融經濟 21:01 2020/05/07

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萬洲旗下美國從事食品處理的廠房，每位員工均佩戴個人防護設備。

萬洲國際 （00288） 旗下美國肉類生產商史密斯菲爾德（Smithfield Foods）的廠房相繼重新開啟，公司上月因新冠肺炎疫情而關閉超過3星期的南達科他州蘇福爾斯工廠，廠將於5月11日重開屠宰區，預計5月下旬全面復工。

美國疾病預防及控制中心（CDC）和美國農業部（USDA）已確認，廠房已完全符合美國疾病預防及控制中心和職業安全與健康管理局（OSHA）指引，因此可於5月11日起分階段重開位於南達科他州的蘇福爾斯工廠，當中屠宰區於11日重開，預計5月下旬全面復工。

全美豬肉產量4％至5％

蘇福爾斯工廠是美國最大豬肉加工廠之一，佔全美豬肉產量4％至5％。 該工廠每週供應近1.3億份食物，相當於每天供應約1,800萬份食物，旗下有3,700名員工，並且有超過 550個獨立家庭農戶為工廠提供產品。

南達科他州政府正在統籌安排病毒測試，所有史密斯菲爾德員工均可在返回工作崗位前進行測試。目前已有2000多名員工接受了測試。萬洲表示，隨公司逐步恢復運營，預期未來幾周將有更多員工接受測試。

美國農業部長Sonny Perdue表示，總統特朗普上周要求肉類加工廠在新冠疫情期間繼續運營，以保障肉類供應和農民利益。

萬洲廠房在生產車間和休息區安裝了有機玻璃和其他物理屏障。

廠房內所有地方都會進行徹底清潔。

員工上班前均需要量度體溫。

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香港股票 萬洲國際（00288） 疫情 豬肉 食品 美國 新冠肺炎疫情

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