【母親節優惠】德國寶電器　推母親節優惠

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母親節在今個星期日，德國寶由明日（8日）至11日期間，於九龍灣MegaBox舉行「快閃特賣區」限時優惠。凡購買1件指定產品，即享7折優惠；購買2件，即享全單6折優惠；購買3件或以上，即享全單半價優惠。
若指定產品不是心水之選，由明日至10日於九龍灣 MegaBox、土瓜灣、灣仔廚櫃及電器陳列中心，選購全場正價電器產品亦有優惠。例如購買1件產品，即享9折優惠；購買2件，即享全單85折優惠；購買3件或以上，即享全單8折優惠。
另外，THE SPARKLE COLLECTION的一系列衣著配飾，亦設有母親節優惠。凡購買德國寶指定產品滿指定金額，即送1,000元現金券。
德國家 X THE SPARKLE COLLECTION優惠詳情：
1. 選購任何正價電器產品滿2,000元，送THE SPARKLE COLLECTION200元現金券
2. 選購積木組合傢俬滿5,000元，送THE SPARKLE COLLECTION200元現金券
3. 購買特惠電器並折實滿5,000元，送THE SPARKLE COLLECTION200元現金券
4.選購任何指定高級訂製櫃套裝並即時落訂10,000元，送THE SPARKLE COLLECTION1,000元現金券
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責任編輯：馬意文