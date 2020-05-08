【新iPhone】外媒評iPhone SE電池續航力　表現強差人意

▲ 近日有外國科技網站測試iPhone SE的電池續航能力，發現iPhone SE成績表現不如預期。

譽為蘋果史上最平的iPhone SE於上月正式上市。2020版本的iPhone SE採用了iPhone 8的外殼設計，而相機及處理器均有升級，與iPhone 11 Pro效能相約，吸引不少熱愛中階手機的用戶。不過近日就有外國科技網站測試iPhone SE的電池續航能力，發現iPhone SE成績表現不如預期。

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據外媒PhoneArena指，該網站設計了三種測試方式，包括網頁瀏覽、觀看YouTube短片及遊玩3D遊戲，並與不同手機作對比。在網頁瀏覽方面，大部分手機的電池續航均有10小時左右，但iPhone SE的電池續航結果卻低於平均數，僅得9小時5分鐘。雖然比Galaxy S10的8小時9分鐘高，但仍低於iPhone XR、iPhone 11及Pixel 3a等手機。

▲ 在網頁瀏覽方面，大部分手機的電池續航均有10小時左右，但iPhone SE的電池續航結果卻低於平均數。（PhoneArena官網圖片）

在觀看YouTube短片的測試中，普遍手機電量可使用6至7個小時左右，但iPhone SE僅得4小時45分，比2018年推出的iPhone XR的5小時50分鐘還要短。

▲ 在觀看YouTube短片的測試中，iPhone SE僅得4小時45分，比2018年推出的iPhone XR的5小時50分鐘還要短。（PhoneArena官網圖片）

在3D遊戲部分，PhoneArena測試了多款用電量高的遊戲，包括絕地求生、Call of Duty及Minecraft等。iPhone 11及Galaxy S20系列等手機，均可使用7小時以上，但iPhone SE僅得4小時59分，電池續航較弱。

▲ 在3D遊戲部分，iPhone SE僅得4小時59分，電池續航較弱。（PhoneArena官網圖片）

總括而言，iPhone SE雖然採用最新的A13 Bionic處理器，但電池壽命及表現較不理想。不過PhoneArena認為，使用中階手機的用家，大部分都不會追求使用耗電量大的程式，若使用iPhone SE檢查電子郵件、社交媒體及文字紀錄等，均沒有太大問題。

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責任編輯：曾曉汶