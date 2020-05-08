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【疫市營商】由代理轉做自家品牌　健林裝飾材料轉型分散單一市場風險

商業 08:00 2020/05/08

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健林裝飾材料行政總裁林有昌表示，若沒有升級轉型，相信疫情下跌幅會更嚴重，因只能單靠香港或內地市場的支撐。（陳智良攝）

新冠肺炎疫情影響各行業，健林裝飾材料行政總裁林有昌表示，公司主要售賣牆紙，零售生意於今年1至4月按年跌7成。幸好近年將公司由代理商，轉型為發展自家品牌，銷售地區不再受局限，他坦言，若沒有升級轉型，相信疫情下跌幅會更嚴重，因只能單靠香港或內地市場的支撐。現時公司業務擴展至國際化，包括東南亞及中東，分散了不少單一市場發展的風險。

永年士多延續三代　轉型冀承傳品牌味道

林有昌以往做了20多年代理商，但只能於香港及內地有分銷點的地方銷售，於是決心設計自家品牌ARTPANEL牆壁組合飾板，不再受滾筒或模具圖案尺寸限制，能做出立體圖案的牆面裝飾，如立體皮革雕花、刺繡等，更可隨時拆卸及重組安裝，環保、防潮、吸音及耐用之餘，用家亦能隨意拼合不同圖案組合，使公司獲得去年度香港青年工業家協會「升級轉型優異證書」。

ARTPANEL牆壁組合飾板－立體皮革雕花。（朱悅瀅攝）

ARTPANEL牆壁組合飾板－刺繡。（朱悅瀅攝）

ARTPANEL推大眾化系列　攻屋苑商廈生意

現時產品已銷至全球20個地方，包括東南亞、中東、歐美等地，杜拜6星級酒店、北京酒店及豪宅亦有採用。林表示，除了高價市場，今年ARTPANEL推出了3款大眾化系列，主攻一般屋苑及商業大廈，以吸納不同市場生意。為應對疫情，公司入口英國製造的抗菌牆紙，銷量佔整體生意2成，生產過程加入銀離子抗菌處理，有助殺菌，疫情下受不少客人歡迎。

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記者：朱悅瀅

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