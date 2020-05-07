【美股開市】道指升300點 納指收復今年跌幅 失業救濟數據遜預期

中國出口數據佳，加上美國原油減產及歐美逐步解封，油價造好，支持油股向上，抵銷上周申領失業救濟人數多於預期的利淡。美股周四高開，道指漲逾300點；納指高見8987點，已高於去年12月31日收市的8972點，即已全面收復今年跌幅。

油價經歷周三回吐後，周四重拾升勢，紐約期油最多升11.5%，報26.74美元；布蘭特期油曾漲7.1%，高見31.84美元。

市場對長遠原油需求趨於樂觀，兩大重磅油股埃克森美孚（Exxon Mobil，美︰XOM）和雪佛龍（Chevron，美︰CVX）分別升2.3%和4.2%。

道指成分股的軍火商雷神（Raytheon Technologies，美︰RTX）上季每股盈利1.78美元，優於預期的1.22美元，加上收入同勝預期，股價場外向好，但開市早段好淡爭持。

支付工具PayPal（美︰PYPL）上季每股盈利66美仙，較預期少9美仙，收入亦遜預期，但公司強調本季業績會迎來強勢復甦，主因更多人轉向網購，從而增加使用PayPal，公司漲12.5%。

網約車平台Lyft（美︰LYFT）上季每股虧損1.09美仙，差過預期的63美仙，但收入按年升23%勝預期，股價升19.9%。

美元靠穩，美匯指數最多升0.2%，報100.29；澳元曾彈1.2%，高見64.74美仙；日圓最多跌0.5%，報106.61兌1美元。

中美貿易風險持續，現貨金曾漲0.8%，報1699.71美元；美債價升息跌，10年美債息曾挫2點子，報0.6792厘。

另外，美國各州逐步重啟經濟活動，上周首次申領失業救濟人數回落，報316.9萬人，少於前周的383.9萬人。雖然數據遜於市場預期的300萬，但已較3月最後一周686.7萬人的紀錄高位大為回落，亦是3月14日以來最低一周。

過去7星期的首次申領人數，累計增至3350萬人。而連續申領失業救濟人數2264.7萬，多於市場預期的1980萬，以及前期的1799.2萬。

責任編輯：方賢

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l