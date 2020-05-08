【雷軍旗下】金山雲美國IPO定價17美元　集資近40億港元

▲ 金山軟件旗下金山雲美國IPO，據報將在16至18美元的指導價上端定價。

金山軟件 （03888） 公布，分拆金山雲（美：KC）美國上市最新進展，金山雲今日將在納斯達克買賣，每股美國存託股份（ADS）的發售價定在17美元。以金山雲出售3000萬股份或13.9%已發行股份計，涉資5.1億美元（約39.8億港元）。此前公司披露，每股美國存託股份（ADS）的發售價介乎16至18美元。

金山軟件中午報27.95元，跌0.5%，成交額1.9億元。至於雷軍另一旗艦企業－小米 （01810） 今早大升7.9%，中午報11.18元，成交近23億元。

此前外電引述消息人士指，金山雲招股反應熱烈，已獲數倍超額認購，故定價將處於指導區間上端，惟最新消息指該股以指導區間中間價定價。該股為去年7月以來最大規模中概股IPO。

根據金山軟件早前披露，金山雲將出售2500萬股美國存託股票，金山軟件、小米集團將分別斥資2500萬美元、5000萬美元認購，此外Carmignac Gestion亦有興趣購買5000萬美元的金山雲ADS。

分拆上市後，金山軟件將喪失對金山雲的控制權，金山雲不會作為附屬公司入帳。

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編輯：陳健婷