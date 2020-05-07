滿名山呼吸PLAN累人　再有業主蝕讓離場

據土地註冊處資料顯示，屯門滿名山8座低層A室，實用面積581平方呎，兩房間隔，早前剛以638萬元易手，實用呎價僅10,981元。翻查一手成交紀錄，業主於2016年6月，以647.25萬元購入上址，以帳面價計，現微蝕9萬元，但計及厘印費及代理佣金等開支，預計實際蝕近40萬元。值得留意的是，這位買家採用發展商提供的「呼吸PLAN」入市。

據資料顯示，嘉里建設（00683）推售滿名山時，推出「1838一按計劃」，標榜免入息審查及壓力測試，計劃期內供息不供本，業主只需繳付樓價兩成，即可上車，成功吸引不少買家採用。該付款計劃列明，第一年免利息；第二及三年利率為P減4厘；第四至五年則為P。換言之，上址業主早前已要供貴息，今次蝕賣單位，或因挨不起貴息。

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事實上，採用「呼吸PLAN」入市的買家，猶如與發展商對賭，押注未來樓價續升，可以適時沽貨，又或轉按至銀行低息按揭。不過，新冠肺炎肆虐，樓價持續下跌，業主想轉按也非易事，隨時因估價不足，而要抬錢上會，奈何選用「呼吸PLAN」入市的買家，財力本來已不夠。更重要的是，提供「呼吸PLAN」的樓盤，普遍以溢價出售，當樓價下跌時，買家比較難出貨，因為「水位」本來就很少。

慶幸的是，定息按揭試驗計劃今日（5月7日）起接受申請，雖然近日拆息回跌，理論上選用銀行H按供款最抵，但由於定按免壓測，變相成為呼吸Plan業主的轉按逃生門。雖然定按免壓測，惟每月供款佔入息比率（DTI）不可超過50%，若呼吸Plan業主月薪過低，則只能一直捱貴息。

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