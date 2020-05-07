  • 29°C
香港時間 : 2020507日 (四) 20:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:美股戰報

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

滿名山呼吸PLAN累人　再有業主蝕讓離場

股樓投資 20:42 2020/05/07

分享：

據土地註冊處資料顯示，屯門滿名山8座低層A室，實用面積581平方呎，兩房間隔，早前剛以638萬元易手，實用呎價僅10,981元。翻查一手成交紀錄，業主於2016年6月，以647.25萬元購入上址，以帳面價計，現微蝕9萬元，但計及厘印費及代理佣金等開支，預計實際蝕近40萬元。值得留意的是，這位買家採用發展商提供的「呼吸PLAN」入市。

據資料顯示，嘉里建設（00683）推售滿名山時，推出「1838一按計劃」，標榜免入息審查及壓力測試，計劃期內供息不供本，業主只需繳付樓價兩成，即可上車，成功吸引不少買家採用。該付款計劃列明，第一年免利息；第二及三年利率為P減4厘；第四至五年則為P。換言之，上址業主早前已要供貴息，今次蝕賣單位，或因挨不起貴息。

相關文章：「呼吸Plan」業主三條出路

事實上，採用「呼吸PLAN」入市的買家，猶如與發展商對賭，押注未來樓價續升，可以適時沽貨，又或轉按至銀行低息按揭。不過，新冠肺炎肆虐，樓價持續下跌，業主想轉按也非易事，隨時因估價不足，而要抬錢上會，奈何選用「呼吸PLAN」入市的買家，財力本來已不夠。更重要的是，提供「呼吸PLAN」的樓盤，普遍以溢價出售，當樓價下跌時，買家比較難出貨，因為「水位」本來就很少。

慶幸的是，定息按揭試驗計劃今日（5月7日）起接受申請，雖然近日拆息回跌，理論上選用銀行H按供款最抵，但由於定按免壓測，變相成為呼吸Plan業主的轉按逃生門。雖然定按免壓測，惟每月供款佔入息比率（DTI）不可超過50%，若呼吸Plan業主月薪過低，則只能一直捱貴息。

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 柳家平

相關文章

【樓市分析】蝕讓、高價成交齊現　樓市發生甚麼事？
2020/05/06
【樓市分析】蝕讓、高價成交齊現　樓市發生甚麼事？
【樓市分析】經濟收縮破紀錄　港樓好快落？
今日
【樓市分析】經濟收縮破紀錄　港樓好快落？
「呼吸Plan」業主三條出路
2020/03/29
「呼吸Plan」業主三條出路
滿名山 嘉里建設（00683）

上一篇文章

【有片睇！】娛樂圈搵食難　莊端兒靠炒樓「錢滾錢」

下一篇文章

【零售寒冬】受社運及疫情影響　優品360發盈警料全年少賺八成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

馬化騰愛將購淺水灣豪宅　與容祖兒做鄰居
馬化騰愛將購淺水灣豪宅　與容祖兒做鄰居
【慘不忍睹】唔信銀行信自己！　夫婦219萬埋地底變廢紙
【慘不忍睹】唔信銀行信自己！　夫婦219萬埋地底變廢紙
【樓市分析】蝕讓、高價成交齊現　樓市發生甚麼事？
【樓市分析】蝕讓、高價成交齊現　樓市發生甚麼事？
藝人張寶兒甩名自製首置　原價轉讓單位予母親
藝人張寶兒甩名自製首置　原價轉讓單位予母親
【港交所業績】詹培忠：我唔會買，但你哋可以買
【港交所業績】詹培忠：我唔會買，但你哋可以買
一年購逾10個單位　內地客爆煲　多伙淪銀主盤
一年購逾10個單位　內地客爆煲　多伙淪銀主盤