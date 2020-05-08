中國放寬外資機構買期貨衍生品？最新解讀（第二版）

▲ 中國放寬境外機構投資者於境內投資證券期貨的資金管理要求

A股於MSCI擴容一周年之際，央行及外滙管理局宣布，「取消境外機構投資者額度限制，推動金融市場進一步開放，明確並簡化境外機構投資者境內證券期貨投資資金管理要求，進一步便利境外投資者參與我國金融市場」。值得留意的是，外管局去年9月已取消QFII及RQFII投資額度限制，故不似是今次重點，不過，投資者更注視的是，外資於內地開展「證券期貨」、「外滙衍生品」市場的交易，打破過往限制，惟未見中證監。

央行公布：取消境外機構投資者額度限制 推動金融市場進一步開放

《境外機構投資者境內證券期貨投資資金管理規定》政策問答（一）（往人民銀行官網）

相關文章：【金融開放】外管局：取消QFII及RQFII投資額度限制（去年9月）

《境外機構投資者境內證券期貨投資資金管理規定》（中國人民銀行 國家外匯管理局公告〔2020〕第2號，以下簡稱《規定》）主要內容包括：

1.落實取消合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者（以下簡稱合格投資者）境內證券投資額度管理要求，對合格投資者跨境資金匯出入和兌換實行登記管理。

2.本外幣一體化管理，允許合格投資者自主選擇匯入資金幣種和時機。

3.大幅簡化合格投資者境內證券投資收益滙出手續，取消中國註冊會計師出具的投資收益專項審計報告和稅務備案表等材料要求，改以完稅承諾函替代。

4.取消託管人數量限制，允許單家合格投資者委託多家境內託管人，並實施主報告人制度。

5.完善合格投資者境內證券投資外滙風險及投資風險管理要求。

6.人民銀行、外匯局加強事中事後監管。

央行於政策問答中指：

（1）新規實施後，對於僅擁有QFII資格的合格投資者滙入人民幣開展境內證券期貨投資，或僅擁有RQFII資格的合格投資者滙入外幣開展境內證券期貨投資的，無需重複申請新的產品或業務編碼，託管人可沿用該合格投資者原有的產品或業務編碼，按新規要求為其開立相應的賬戶、辦理資金滙兌並進行國際收支申報。對於已同時擁有QFII和RQFII資格的合格投資者，其產品或業務編碼的使用沿用原來方式。

上述重點，是QFII及RQFII機構，在中國境內開展期貨投資步驟。

（2）合格投資者應如何調整其外滙衍生品頭寸，以確保操作中滿足實需交易原則？合格投資者應在每個自然月初5個工作日內，根據其上月末境內證券投資對應的人民幣資產的最新規模，調整其外匯衍生品頭寸。合格投資者有義務告知主報告人其在不同交易對手方的外匯衍生品頭寸或總頭寸，主報告人應監督該合格投資者在境內的整體衍生品頭寸滿足實需交易原則。

上述重點，是提及外滙衍生品的交易。

（3）講解滙出收益原則。

MSCI納入A股後，外資於A股的對沖需求迫切，不過在內地參與期貨市場受限制，港交所 （00388） 去年3月曾提出，夥MSCI推A股期貨，但至今未有進一步消息。

A股已完成於MSCI擴容至20%，若後再進一步擴容，會再進行諮詢，強調4大問題，其中便是一是獲取對沖和衍生工具的途徑。

值得留意的是，今次是央行公布，而中證監未見有進一步說明，內地傳媒的着眼重點，仍是去年9月已公布的取消額度限制，外資直接入市投資，並唱好A股，投資者需留意進一步政策解讀。

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編輯：譚志偉