《動物森友會》成任天堂逆市大賺功臣 出貨量達1340萬

上一篇文章
【美股早市】道指漲350點 特朗普似放軟對華態度 暫抵銷失業率利淡
新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，但愈來愈多人留家避疫，大幅刺激遊戲機的需求。日本任天堂公布上季盈利激增200%，而近月爆紅的Switch熱門遊戲《集合啦！動物森友會》（動物之森）於6周内的出貨量更達1,340萬套，銷量十分理想。任天堂股價報46,100日圓，升3.25%。
路透社報道，任天堂上季共錄得894億日圓（約65億港元）的盈利，盈利大增200%，超出分析師預期。《動物森友會》自3月20日正式發售以外，深受全球玩家歡迎，推出六周的銷量達1,340萬套。
另外，任天堂截至今年3月計，全年售出2,100萬部Switch遊戲機，包括1,480萬部Switch及620萬部Switch Lite，全年銷量亦遠高於預期中的1,950萬部。
但玩家在疫情下對Switch遊戲機的需求大增，加上新冠疫情衝擊供應鏈，全球各地的Switch遊戲機缺貨，任天堂無法充分把握疫情帶來的龐大需求。
任天堂表示疫情導致生産及運輸過程延誤，又估計遊戲開發過程仍有受阻風險，預計今季的Switch遊戲機銷量約為1,900萬部。
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l
責任編輯：鄭錦玲