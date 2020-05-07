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【新世界口罩】新世界加碼推口罩　名額2萬個5月18日起登記

金融經濟 18:53 2020/05/07

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新世界口罩的首階段「口罩提取卡」將於5月初起，通過8個非牟利機構向約12,000名正接受服務人士派發。

新世界發展 （00017） 早前與8個非牟利機構合作，設置「自助口罩提取機」，免費派發由新世界生產的Made in HK口罩。集團公布，由於口罩反應熱烈，將於6月起「加碼」推出第二輪計劃，名額料約2萬人，預計5月18日起接受登記。

若全面投產可月產700萬個口罩

新世界首兩條醫用口罩生產線現正進行生產，另外兩條生產線亦快將投產，全面生產後估計每月可製造700萬個口罩。在疫情持續期間，集團大部分自家生產的口罩將用作捐贈用途，其餘則供公司營運所需使用。

新世界口罩的首階段「口罩提取卡」將於5月初起，通過8個非牟利機構向約12,000名正接受服務人士派發，讓他們由5月25日起，每星期憑卡到自助提取機獲取一包共5個口罩，為期10星期。

第二階段5月18日起接受申請 

至於新世界口罩第二階段計劃，於全港各區的新一批指定中心增設18部「自助口罩提取機」，並於5月18日至22日接受申請，符合資格的基層市民可向9間非牟利機構的指定中心登記，經有關機構審批後將獲發新世界「口罩提取卡」，同樣可於連續10星期內，每周以自助形式免費獲取新世界生產的口罩。 

符合資格的四類申請人，包括現正領取綜援、全額在職家庭津貼、長者生活津貼或傷殘津貼的香港永久居民，可向參與第二階段計劃的非牟利機構轄下指定中心登記。若登記人數較預留名額為多，有關機構將會進行抽籤，非牟利機構將於6月1日至12日通知抽中人士，並預約有關人士遞交證明文件，以作審批。

開設先導計劃網頁
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