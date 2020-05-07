  • 29°C
香港時間 : 2020507日 (四) 19:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【李小加退任】李小加掌舵港交所10年 共入袋多少薪金及花紅？

金融經濟 18:48 2020/05/07

分享：

李小加明年10月將退任港交所行政總裁，在他在任的10年間，不計及股份獎勵，薪金及花紅達到21.5億元。

港交所 （00388） 行政總裁李小加掌舵10年，正式宣布於明年10月退任。李小加為港交所任期最長的行政總裁，任內經歷香港金融市場起伏，也帶領港交所完成互聯互通開通、上市制度改革等里程碑事件。在本港財金機構舵手中，李小加的薪酬也遙遙領先，本網統計，在他擔任行政總裁的10年，若計及「以股份支付的僱員酬金福利」，李小加合共入袋38.7億元。

李小加自2010年1月正式擔任港交所行政總裁，他的酬金主要由基本薪金福利、表現花紅和以股份支付的僱員薪金福利組成。若撇除股份獎勵，李小加過去10年合共收取21.5億元薪金及花紅。

李小加任期內總薪酬逐年水漲船高，港交所2018年、2019年盈利創紀錄，帶摯李小加兩年酬金均突破5000萬元。他在2018年的酬金為任期內最高，達5241萬元。去年的酬金則為5110.5萬元，當中薪金及花紅為2684.3萬元。

追蹤【李小加退任】相關消息

相關文章：

【李小加退任】李小加：退任不會回家弄孫　選特首傳聞又點答

【李小加退任】史美倫港交所AGM宣布不會申取保就業計劃　股東鼓掌謝李小加

【李小加退任】上任逾10年港交所股價翻近一倍！完勝盈富基金

【李小加退任】李小加打過幾多份工？　石油工人、記者變投資銀行家

編輯：陳健婷

香港股票 香港交易所（00388） 李小加 金融 花紅 互聯互通 香港

上一篇文章

【新世界口罩】新世界加碼推口罩　名額2萬個5月18日起登記

下一篇文章

【內房銷售】中海外上月合約銷售按年增9%　一文看清內房4月銷售數據（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】沛嘉醫療今截孖展錄962億 超購410倍
【新股IPO】沛嘉醫療今截孖展錄962億 超購410倍
【長和整口罩】屈臣氏港產口罩WatsMask升級　70元可擁ASTM Level 2口罩
【長和整口罩】屈臣氏港產口罩WatsMask升級　70元可擁ASTM Level 2口罩
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【港府口罩CuMask】銅芯抗疫口罩「CuMask」一人一個　網上登記送上門（附登記網址）
【港府口罩CuMask】銅芯抗疫口罩「CuMask」一人一個　網上登記送上門（附登記網址）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【航空告急】國泰傳考慮「結構調整」　延長無薪假4周（第二版）
【航空告急】國泰傳考慮「結構調整」　延長無薪假4周（第二版）