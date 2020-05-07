【李小加退任】李小加掌舵港交所10年 共入袋多少薪金及花紅？

▲ 李小加明年10月將退任港交所行政總裁，在他在任的10年間，不計及股份獎勵，薪金及花紅達到21.5億元。

港交所 （00388） 行政總裁李小加掌舵10年，正式宣布於明年10月退任。李小加為港交所任期最長的行政總裁，任內經歷香港金融市場起伏，也帶領港交所完成互聯互通開通、上市制度改革等里程碑事件。在本港財金機構舵手中，李小加的薪酬也遙遙領先，本網統計，在他擔任行政總裁的10年，若計及「以股份支付的僱員酬金福利」，李小加合共入袋38.7億元。

李小加自2010年1月正式擔任港交所行政總裁，他的酬金主要由基本薪金福利、表現花紅和以股份支付的僱員薪金福利組成。若撇除股份獎勵，李小加過去10年合共收取21.5億元薪金及花紅。

李小加任期內總薪酬逐年水漲船高，港交所2018年、2019年盈利創紀錄，帶摯李小加兩年酬金均突破5000萬元。他在2018年的酬金為任期內最高，達5241萬元。去年的酬金則為5110.5萬元，當中薪金及花紅為2684.3萬元。

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編輯：陳健婷