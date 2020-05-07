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【李小加退休】港交所今成最弱藍籌 股東為何不捨李小加?（訂戶專享）

金融經濟 19:03 2020/05/07

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港交所（00388）昨午公布首季業績後，另發通告交待行政總裁李小加明年10月不再續任。港交所午後復牌股價即顯著下跌，收市跌近3%，為表現最差藍籌，反映投資者對港交所主帥離任甚感不安。

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欄名 : 交易講場

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