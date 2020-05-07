【李小加退休】港交所今成最弱藍籌 股東為何不捨李小加?（訂戶專享） 金融經濟 19:03 2020/05/07 分享： 港交所（00388）昨午公布首季業績後，另發通告交待行政總裁李小加明年10月不再續任。港交所午後復牌股價即顯著下跌，收市跌近3%，為表現最差藍籌，反映投資者對港交所主帥離任甚感不安。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 大行轉軚看升股票 為何不怕反彈無疾而終（訂戶專享） 今日 大行轉軚看升股票 為何不怕反彈無疾而終（訂戶專享） 新經濟股兩年飛起 增長動力有餘未盡（訂戶專享） 2020/05/06 新經濟股兩年飛起 增長動力有餘未盡（訂戶專享） 【ATM股價】阿里股價獨憔悴 瑞幸造假餘波未了（訂戶專享） 2020/05/05 【ATM股價】阿里股價獨憔悴 瑞幸造假餘波未了（訂戶專享） 解讀股神巴菲特 表面樂觀內心懊惱（訂戶專享） 2020/05/04 解讀股神巴菲特 表面樂觀內心懊惱（訂戶專享） 都說Sell in May 股壇傳統智慧有因由（訂戶專享） 2020/05/01 都說Sell in May 股壇傳統智慧有因由（訂戶專享） 香港股票 香港交易所（00388） 阿里巴巴－SW（09988） 互聯互通 港股通 深股通 中國概念股 生物科技股 京東（美：JD） 網易（美：NTES） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入