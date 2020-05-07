【資金流向】北水續流入港股 惟續沽港交所騰訊

北水繼續流入港股，今日港股通錄得11.6億元淨流入，流入規模較近日回升，亦是連續第9日北水連淨流入港股。不過今日北水繼續沽售港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 。

港交所今日公布季績，受累投資損手，首季純利按年跌13%，集團同時宣布行政總裁李小加明年10月離任。消息拖累港交所今日挫近3%，為最差藍籌。北水今日繼沽港交所，錄得6.5億元淨流出，為近年罕見的單日淨流出。

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北水昨日狠售騰訊13億元，今日續沽售騰訊，錄得5.5億元淨流出。中移動 （00941） 及海底撈 （06862） 亦分別錄得逾3,000萬元淨流出。

北水流入方面，美團 （03690） 吸2.6億元北水。微創醫療 （00853） 、工行 （01398） 、碧桂園服務 （06098） 及中芯 （00981） 分別吸約1億元北水。

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責任編輯：錢家鋒

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