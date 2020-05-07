【銅芯抗疫口罩】晶苑：每個口罩加工費少於1美元　王志輝已申報利益

▲ 圖為晶苑國際董事會主席羅樂風。

政府公布可重用口罩「銅芯抗疫口罩」（CuMask）主要生產商為晶苑國際 （02232） 後，引來多方質疑。晶苑國際 （02232） 表示，香港紡織及成衣研究中心於2下旬向集團尋求協助解決生產技術問題，鑑於香港缺乏足夠的條件在短期內作大量生產可重用口罩，繼而配合政府要求供生產協助，並按生產成本作報價，每個口罩加工費報價為少於1美元。

對於執行董事王志輝身兼香港紡織及成衣硏發中心董事有否涉及利益衝突問題，晶苑指，王志輝早於2月底於董事局會議上已申報利益，並交代正協助政府進行此項目，會議上並沒有參與對該項目的任何討論及決定。

CuMask在越南工廠生產

晶苑指，由於數量龐大、生產時間迫切，加上當時越南疫情較輕緩，物流通關暢順，故選擇在越南工廠生產。隨即調配原有訂單，預留大面積廠房、重整生產線、工序及技術人員編制。集團又指，生產過程中遇上不可預見的困難，包括原料供應緊張、航運延誤阻滯，期間令生產出現多次中斷，需要調動上萬員工安排日夜輪班生產，務求達至政府要求的指標，於六星期內完成生產700萬個口罩，送達香港。

集團指，始至終本於回饋社會的信念，在危患時竭盡所能參與此生產計劃，非從一般的商業角度作考量，只按生產成本作報價，每個口罩加工費報價為少於一美元，又補充在極短時間內承接大量生產任務，涉及的專業技術，人力資源，廠房配套等的要求極高。

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