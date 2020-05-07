【新冠肺炎】叫車程式Lyft收入按年大跌7成

▲ 叫車平台Lyft近日就表示，受肺炎疫情影響，公司收入大跌7成。

新冠肺炎為全球社會與經濟陷入危機，影響漸漸湧現，叫車平台Lyft近日就表示，受肺炎疫情影響，公司收入大跌7成。

根據外媒The Verge報導，Lyft行政總裁Logan Green，日前在與投資者的電話會議中就表示，受新冠肺炎影響，4月第二個星期的載客量為歷史新低，按年大跌75%，隨後的幾個星期載客量才緩緩回升。

該公司表示，由於疫情持續，並不知道何時才完結，預計公司業績會持續受壓。「我們不能預測最終何時才能恢復正常，而大環境轉差亦直接影響我們生意。」

雖然如此，該公司第一季業績其實亦比去年第一季要好。根據該公司發布的業績，今年第一季Lyft收入就有9.55億美元，對比2019年第一季升23%，淨損失有3.9億美元，對比2019年第一季的淨損失11億美元，已下跌36%。該公司整體有2100萬活躍用戶，比去年升3%，現金存量亦有27億美元。唯上星期Lyft就宣布裁減1000人，站整體員工數目達17%。

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責任編輯：李彥煒