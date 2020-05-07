【美國大選分析】誰勝誰負 都要多謝中國（訂戶專享） 環球政治 18:13 2020/05/07 分享： 踏入5月，距離美國大選剛好還有半年，即使新冠肺炎疫情未過，但共和黨特朗普和民主黨拜登的隔空交鋒，勢必愈趨頻密和激烈。無論11月大選誰勝誰負，都不要忘記多謝中國，畢竟中國也為他們提供了擊倒對手的有力武器。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國解封分析】特朗普人命押注 對民意賭一舖 （訂戶專享） 今日 【美國解封分析】特朗普人命押注 對民意賭一舖 （訂戶專享） 【美國疫情分析】特朗普民望大振 抗疫有危更有機（訂戶專享） 2020/03/23 【美國疫情分析】特朗普民望大振 抗疫有危更有機（訂戶專享） 【中美角力】誰是疫情源頭 獨立調查彰顯真相（訂戶專享） 2020/05/06 【中美角力】誰是疫情源頭 獨立調查彰顯真相（訂戶專享） 【美國疫情分析】要錢唔要命？ 特朗普急了（訂戶專享） 2020/03/24 【美國疫情分析】要錢唔要命？ 特朗普急了（訂戶專享） 【美國疫情分析】經濟重於人命？ 特朗普絕非唯一（訂戶專享） 2020/03/26 【美國疫情分析】經濟重於人命？ 特朗普絕非唯一（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【美國解封分析】特朗普人命押注 對民意賭一舖 （訂戶專享） 今日 【美國解封分析】特朗普人命押注 對民意賭一舖 （訂戶專享） 【中美角力】誰是疫情源頭 獨立調查彰顯真相（訂戶專享） 2020/05/06 【中美角力】誰是疫情源頭 獨立調查彰顯真相（訂戶專享） 歐盟抗疫隱形 談何跟中美爭鋒（訂戶專享） 2020/05/05 歐盟抗疫隱形 談何跟中美爭鋒（訂戶專享） 巴菲特急散貨 預視航空業巨變（訂戶專享） 2020/05/05 巴菲特急散貨 預視航空業巨變（訂戶專享） 遠水難救近火 美企破產潮將現（訂戶專享） 2020/05/04 遠水難救近火 美企破產潮將現（訂戶專享） 總統大選 選舉 政治 特朗普 拜登 中國 美國 美國共和黨 美國民主黨 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入