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【美國大選分析】誰勝誰負 都要多謝中國（訂戶專享）

環球政治 18:13 2020/05/07

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踏入5月，距離美國大選剛好還有半年，即使新冠肺炎疫情未過，但共和黨特朗普和民主黨拜登的隔空交鋒，勢必愈趨頻密和激烈。無論11月大選誰勝誰負，都不要忘記多謝中國，畢竟中國也為他們提供了擊倒對手的有力武器。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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