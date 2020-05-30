【美國大選】誰勝誰負 都要多謝中國

踏入5月，距離美國大選剛好還有半年，即使新冠肺炎疫情未過，但共和黨特朗普和民主黨拜登的隔空交鋒，勢必愈趨頻密和激烈。無論11月大選誰勝誰負，都不要忘記多謝中國，畢竟中國也為他們提供了擊倒對手的有力武器。

新冠肺炎疫情惹美國仇中情緒

跟中國瓜葛多，拜登勢遭追擊

特朗普讚中國抗疫，被翻舊帳

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特朗普急於讓美國各州早日解封，無非是聚焦選戰，其競選陣營期望在新冠肺炎疫情重挫後，替特朗普營造一個重振美國經濟的形象。尤其是，新冠肺炎疫情把美國弄得雞毛鴨血，經濟重挫之餘，還奪去成千上萬的人命，眾多美國人如今都把最初爆發疫情的中國視為罪魁禍首，甚至乎敵視境內華裔，以至其他黃皮膚的亞裔。

相比特朗普，拜登被謔稱為「北京拜登」，跟中國的瓜葛更多，自然更加不利。

特朗普陣營消息透露，會從最少兩方面的中國因素展開攻勢。其一，中國過去30年來快速崛起，以致如今能夠威脅美國，全因美國政府一直以來放任不作為，猶如向中國提供了壯大起來的「直通車票」。

特朗普是政壇新丁，正式從政未夠4年，這筆帳算不到他頭上；拜登則不然，在華盛頓政圈打滾45年，長期擔任參議員，甚至當過8年的副總統，顯然負有更大責任。

其次，拜登兒子亨特的問題也料將再次浮上水面。在拜登擔任副總統期間，亨特曾經隨父乘坐空軍二號（Air Force Two）前往中國，而他當時卻是一間跟中國有關聯的私募公司董事會成員，無疑存在利益衝突爭議。

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不過，中國議題在大選絕對是一把兩刃劍，既可傷拜登，也能刺痛特朗普。即使從公開資料所見，特朗普在中國無甚利益，甚至高舉關稅大棒追擊中國，但疫情應對成為了他的一大痛腳。

拜登陣營披露，倘若特朗普以中國因素攻擊，他們定必大談特朗普在疫情初期對中方的讚賞，後者當初未有重視防疫，反而稱讚「好朋友」習近平的抗疫透明度，以致美國捲入今次百年一遇的超級疫情。（註︰在特朗普封關後，拜登也曾攻擊有關決定）

毫無疑問，特朗普於抗疫方面存在明顯不足，因此必定避免令大選定位為對特朗普首個任期政績的滿意度公投，反而是跟拜登之間的個人對壘會更加有利。

故此，攻擊「北京拜登」以外，針對拜登個人不勝任的宣傳攻勢料已如箭在弦，特別是拜登今年11月將滿78歲。（註：特朗普將於6月滿74歲）

特朗普陣營將重點質疑拜登的精神狀態，是否能擔當總統的繁重工作。而拜登在之前辯論中，曾經有反應不及，表現出一片迷糊的情況。相比之下，特朗普暫時所見，確實是「精靈」得多。

雖然暫時民調平均值，拜登仍領先大約5個百分點，但已較之前逾10個百分點大為收窄。再者，特朗普上屆已證明，他並非民調可預測的人物，勝負在11月前始終難以預料。

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