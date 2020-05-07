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【英國疫情】首相約翰遜：料下周一放寬封城

環球社會熱點 18:09 2020/05/07

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英國的新冠肺炎疫情仍持續，英國累計突破20萬人確診。英國上月中宣布再延長封城令最少3周，當時未有明確指明料於何時放寬。但英國首相約翰遜表示，將於下周日（10日）進一步公布英國放寬封城的計劃，預料最快可於下周一（11日）展開放寬措施。

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約翰遜（Boris Johnson）早前感染新冠肺炎，周四（7日）為他康復後首次出席國會質詢。約翰遜透露，有意最早於下周一逐步放寬封城措施。他提出下周起可能會放寬的措施，包括容許民眾進行更多的戶外運動，及為企業提供復工新指引，例如縮短員工工作的社交距離。

約翰遜表示，政府於周四審視目前的封城措施，以得出數據來研究如何放寬封城措施，因此會於下周日才公布計劃細節。

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英國工黨新任黨魁施紀賢(Keir Starmer)質問約翰遜，政府的新冠病毒檢測次數爲何於上周末跌破每日10萬次的關口。

約翰遜指政府上月底的檢測次數已突破每日10萬次，其後出現回落是因爲檢測樣本依靠郵寄方式運送，影響統計時間。他又承諾政府會於本月底前將檢測次數提升至每日20萬次。

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施紀賢又稱英國的新冠肺炎死亡病例已超越意大利、法國及西班牙等歐洲國家，指政府不應指抗疫工作取得成功。約翰遜回應指每出現一名患者死亡都是一場悲劇，但認爲現階段以國際的死亡率作比較並不準確。

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英國首相約翰遜表示，將於下周日（10日）進一步公布英國放寬封城的計劃，料最快於下周一（11日）展開放寬措施。

責任編輯：鄭錦玲

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