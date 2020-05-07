九置派逾億元消費券　海港城、時代廣場下周一可換領

▲ 凡18歲或以上的市民，以信用卡於全港任何實體零售及餐飲商戶消費滿至少800元，並在網上註冊，即可憑收據正本於海港城及時代廣場換領100元消費券。

九龍倉置業 （1997） 表示，過去數月本港零售及餐飲業遭受到前所未有的嚴重打擊，旗下兩大商場海港城及時代廣場將於5月11至17日， 舉辦全港性消費獎賞計劃，派發84萬張消費券，總值1.12億元。

凡18歲或以上的市民，以信用卡於全港任何實體零售及餐飲商戶消費滿至少800元，並在網上註冊，即可憑收據正本於海港城及時代廣場換領100元消費券，最多可換領4,000元消費券，適用於兩個商場的參與商戶，活動時間由5月11至17日舉行。

海港城消費券換領門檻較高

海港城方面，成年市民在計劃期間於全港任何實體零售及餐飲商戶，以信用卡消費每滿1,000元，可換領海港城購物及美食消費券100元；時代廣場則消費每滿800元可換領100元消費券。

每日名額共4,000個

每日各商場換領名額各2,000個，合共28,000個換領名額。消費券有效期至6月14日，適用於海港城內260間及時代廣場近100間參與商戶和餐廳。

九置預期，若所有消費券換罄及全部使用後，可為市場創造約14億元銷售額，同時為兩商場商戶帶來約3.08億元營業額，總計銷售額約18億元。

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編輯：吳敏芳