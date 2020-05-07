【全民渴求】銅芯抗疫口罩首日200萬人登記 會否供不應求？

政府於前天（5日）宣佈向全港市民派發銅芯抗疫口罩（CU MASK），市民只要在網上完成登記步驟，就可以獲得口罩。

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網上登記系統於昨日早上時間正式開放，反應相當踴躍，創科局今日（7日）指首日共收到超過72萬宗登記，總登記人數高達200萬人，充分展現出市民對口罩的渴求。

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雖然口罩需求甚大，但由於CU MASK可重用的關係，以原材料的數量與生產時間，暫時應能滿足到市民需求。此外創科局發言人又針對早前的謠言表態，指負責該項目的香港紡織及成衣研發中心是政府全數資助的非牟利研發中心，晶苑國際集團負責生產。創科局常任秘書長蔡淑嫻今早（7日）接受港台節目訪問解釋，原本未有透露生產商名稱是不想麻煩別人。

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