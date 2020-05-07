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【李小加退任】李小加：退任不會回家弄孫　選特首傳聞又點答

金融經濟 18:02 2020/05/07

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李小加形容何時收官憑感覺。

港交所 （00388） 行政總裁李小加宣布2021年約滿退任，他主持港交所首季業績記者會議形容，過去10年是他一生最精彩、自豪的日子，讚揚港交所是「夢公司」、有追夢的團隊，「不少夢已經實現，部分夢已開始實現」。現有合約只到一半就確認離任，李小加稱，甚麼時候是正確時間收官是「憑感覺」，認為現時「10年磨了一劍」，留下18個月時間給董事會找新行政總裁也是很好的時間。

明年將滿60歲的李小加不願多談退任後去向，稱：「沒想18個月後幹甚麼」，也有時間慢慢去想，但強調無意退休。

我父輩一代這個年紀是差不多退休，但我更希望被劃分成中年，甚至是「高級青年」，不會過回家弄兒弄孫的生活。

香港過去一年社會動盪，同時身任政協的李小加不時忍不住發聲，引來部分人士議論他有更大政治抱負。被問及會否考慮參選特首時，李小加稱：「你覺得我心臟很強大吧」。他又指，永遠要在正確時間做決定何時啟程，何時收工。

主席史美倫就強調，李小加決定離任與去年港交所併購倫敦證券交易所失利「完全無關」，形容交易「有成功、有失敗」，兩者無任何關係。

她續指，尊重李小加決定，董事會尋找人選不論集團內外、香港內外，只要能力、願景相符都會考慮，又指自己有份參與李小加遴選工作，認為自己有相關經驗。

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記者：麥德銘

香港股票 香港交易所（00388） 倫敦證券交易所 史美倫 李小加

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