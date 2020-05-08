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【母親節】花店各有策略吸客　人均消費升定跌？

商業 10:00 2020/05/08

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Amen Florist & Decor 因應今年本港受疫情影響，品牌特意推出獨特產品，以及加入平價選擇。（Facebook圖片）

不少港人亦會選擇在母親節送花，碰上新冠肺炎疫情稍為緩和，能否帶動花店生意呢？花店各有策略，不過有人銷情喜出望外，亦有人生意額大跌7成。

【母親節】花店生意旺　拓線上母親節限定優惠

Amen Florist & Decor 負責人譚偉煌表示，因應今年本港受疫情影響，品牌特意推出獨特產品，以及加入平價選擇。他透露，今年母親節共有超過40張定單，當中有30多張是來自其自家人工手染的康乃馨，並配上心型尤加利葉。

除了推出獨特產品外，Amen Florist & Decor亦特意加入平價選擇，大約180元左右；往年一紮母親節花束最低消費亦要600元左右。譚指，銷情較預期理想，原本亦擔心港人消費意欲薄弱；惟最終較多客人預定600元至800元的花束，較去年略高。他又指，今年花束的來貨價較去年平均升20%左右，當中以康乃馨及鬱金香的升幅特別顯著。

【母親節】花店預訂爆滿 平均減價5至10%

格蘭花店：訂單量價齊跌
不過，亦非每所花店的情況一樣。格蘭花店負責人陳小姐則表示，今年母親節生意按年跌7成，訂單數量及金額均減少，來貨價則與去年差不多，人均消費由去年400至800元，跌至300至600元。

陳相信原因與疫情令經濟低迷，不少港人減少消費有關，寄望近日市面人流增，能帶動最後數日的生意。她補充，今年首推價錢較便宜的永生花，透明玻璃禮盒裝約售200至400元，小花束更低至100多元，同時亦可作擺設，因此較受歡迎。

格蘭花店亦有推出母親節鮮花盒。（Facebook圖片）

【母親節】北角匯夥香港維港凱悅尚萃酒店　推酒店套票優惠

記者：葉泳珊、朱悅瀅

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