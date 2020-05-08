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【母親節花】花店預訂爆滿　平均減價5至10%

商業 09:00 2020/05/08

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為應對母親節需求，本地花店亦提前訂貨、選擇採購較低風險的來貨。（資料圖片）

本周日即將迎來一年一度的母親節，加上早前本地疫情肆虐，不少子女都希望藉節日送禮物給母親，為媽媽帶來驚喜。有本地花店表示，雖然消費者心態較去年謹慎，但銷情比預期現想，有超過50宗定單。

【母親節】花店生意旺　拓線上母親節限定優惠

Faful florist於母親節的預定已全算爆滿，合共逾50宗定單，當中有9成在早鳥時段已落單。負責人陳小姐表示銷情「有驚喜」，猜測可能乘著近期疫情緩和，子女亦希望藉送花為媽媽帶來歡樂。

Faful florist於母親節亦有推出獨特顏色的鬱金香，已全數預訂。（Facebook圖片）

供應不穩　花店提早訂貨
陳又透露，受疫情影響，外國進口花束供應不穩，料來貨價上漲5%以內。「美國、肯亞的供應有限，而荷蘭雖維持供貨，但次數則由每周4次減至2次。」為應對母親節需求，本地花店亦提前訂貨、選擇採購較低風險的來貨。

【母親節】北角匯夥香港維港凱悅尚萃酒店　推酒店套票優惠

雖然成本上升，但眼見其他同行下調價格，加上希望使港人在疫情期間多點歡樂，Faful florist亦有在母親節期間減價5%至10%。同時，該店今年亦有特意增加小束的選擇，價錢最低只需幾十元。她續指，留意到消費者今年的較為謹慎，平均消費低於1000元，且傾向選擇平價花束。

【母親節】餐飲業料母親節生意額挫5成　人均消費不足300

記者：葉泳珊

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