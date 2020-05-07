【汽車銷量】一文看清4月車企銷售 廣汽升6% 比亞迪跌16%

▲ 比亞迪4月總銷量跌16%。

比亞迪 （01211） 4月銷量，總銷量3.12萬輛，按年下降約16%；當中，新能源汽車銷量為1.3萬輛，按年跌45.88%。至於新能源汽車中，乘用車輛上月銷量為1.22萬輛，首4個月的銷量為3.37萬輛。

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首4個月累積總銷量為9.3萬輛，按年大減40.11%；而新能源汽車銷量為3.5萬輛，按年倒退63.79%。

比亞迪今日收市跌2.26%，報47.5元，成交額達2.49億元。

廣汽4月銷量升6.1%

廣汽 （02238） 公布，4月份汽車銷量為16.6萬部，按年增長6.1%。今年首4個月累計，汽車銷量為47.2萬部，按年跌27.5%。

在4月份銷量當中，轎車佔約9萬部；SUV佔6.9萬部；MPV佔7702部。

吉利4月銷售按月大增44%

吉利 （00175） 周三（６日）公布4月銷量，總銷量10.55萬輛（包括持有50%權益的領克品牌，按年增長2%，按月增長44%。集團出口量按年減少約38%至4,366輛，中國市場總銷量10.11萬輛，較去年同期增長約4%。

5439輛為新能源和電氣化汽車。轎車、運動型多用途車及多用途汽車的總銷量分別為43067、61179及1222輛。

首4個月之總銷量為31.15萬輛，較去年同期減少約34%，為全年銷量目標141萬輛的22%。

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