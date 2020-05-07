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日本最低分　中國人對政府抗疫表現評分最高　

環球政經 17:30 2020/05/07

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一項在全球23個國家和地區進行的調查發現，中國人普遍都滿意當地政府在應對新冠肺炎疫情的表現，西方人認為自己國家表現差，而日本人則最不滿自己政府在抗疫期間的表現。

調查由新加坡獨立民調機構Blackbox Research與Toluna合作進行，主要針對國家在抗疫期間在政治領導、企業領導、社區和媒體四個方面的表現來做評估，衡量全球各國人民對自己政府處理新冠肺炎的看法。該調查在4月3日至19日進行，23個國家中有12592人參與，受訪者的年齡介於18至80歲。

調查顯示，日本人認為政府在政治、企業領導、社區的表現都不佳，只有個位數的分數，最後得16分；香港、南韓政府的表現也被評為不佳，分別排倒數第四和第三。而在西方國家，美國、澳洲、意大利、德國、英國、法國的排名全數低於全球平均水準，法國更只得到26分，排名倒數第二。

Blackbox Research的創始人兼執行長布萊克David Black指出，大多數國家的政府都達不到人民的期望，他認為中國人對政府感到滿意，可能是因為中國現時已步入恢復期，而日本政府沒有及時宣布國家進入緊急狀態，因此得分較低。

依據分數高至低排名，分別是中國（85）、越南（77）、阿拉伯聯合大公國（59）、印度（59）、馬來西亞（58）、紐西蘭（56）、台灣（50）、菲律賓（49）、印尼（48）、新加坡（48）、南非（47）、澳洲（43）、美國（41）、德國（41）、英國（37）、墨西哥（37）、泰國（36）、意大利（36）、伊朗（36）、南韓（31）、香港（27）、法國（26）、日本（16）。

撰文 : 國際組

疫情 政治 日本 中國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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