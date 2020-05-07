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【新冠肺炎】8.6萬個新冠肺炎相關惡意域名遍佈全球   

科技 17:38 2020/05/07

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根據網絡安全公司Palo Alto Networks調查報告，86,600多個域名中，2,829個設置於公有雲的域名屬危險或惡意，當中79.2%設於AWS，14.6%設於GCP，5.9%設於Azure，0.3% 設於阿里雲。（李彥煒攝）

新冠肺炎子今年初爆發以來，造成全球大流行，對全球社會、經濟影響巨大，而聰明的黑客及不法分子亦懂得利用這個千年難得一的好機會作惡。根據網絡安全公司Palo Alto Networks調查，全球逾百萬個包含新冠肺炎大流行相關字眼的新註冊域名，當中逾86,600個屬「危險」或「惡意」域名，亦遍佈全球。

自2020年3月9日到2020年4月26日七週期間，Palo Alto Networks威脅情報團隊Unit 42分析了120萬個包含新冠肺炎大流行相關字眼的新註冊域名，當中以美國的惡意新域名數量最多，有29,007個，其次是意大利2,877個、德國2,564個及俄羅斯2,456個。而香港和中國內地合共有931個相關惡意新域名。

日均2000個新冠肺炎相關域名建立

Unit 42研究人員亦發現，超過56,200個新註冊域名設置於四個雲端服務，70.1%在Amazon Web Services、Google Cloud Platform（24.6%）、Microsoft Azure（5.3%）及阿里雲（<0.1%）。

調查顯示，一些惡意域名夥有多個IP地址，而某些IP地址與多個域名有關聯。由於使用了內容傳遞網路（content delivery network），這種多對多對應通常在雲端環境發生，並會使基於IP的防火牆失效。

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報告顯示，每天平均有1,767個與新冠肺炎相關的域名建立，86,600多個域名中，2,829個設置於公有雲的域名屬危險或惡意，當中79.2%設於AWS，14.6%設於GCP，5.9%設於Azure，0.3% 設於阿里雲。

報告指出，不法之徒一直掩飾惡意活動，如網絡釣魚及在雲端發放惡意軟件。惡意攻擊者利用雲端資源避開檢測和擴大攻擊規模，令來自雲端的威脅可能更難防禦。機構需要具備雲端原生的安全平台及更進階的應用程式感知防火牆，來確保企業環境安全。

責任編輯：李彥煒

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