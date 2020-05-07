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【限聚令】電影院5月8日重開　Movie Town看戲有優惠

商業 17:36 2020/05/07

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電影院Movie Town重開的同時，新城市廣場還推出三重好「戲」派狂賞曲。（新城市廣場提供）

限聚令明日（8日）放寬，戲院暫停開放營業超過一個月，相信戲迷們都迫不及待入場。電影院Movie Town重開的同時，新城市廣場還推出三重好「戲」派狂賞曲，例如明日使用App購買電影戲票免手續費；以及凡看戲或於場內消費滿100元或以上，送100元商戶現金券，每日名額100個。

【限聚令】各大戲院周五重開　惟商會不看好票房表現

由即日起至本月27日在場內消費，即可獲商戶禮券。包括：

1）消費滿3,000元贈300元流行服飾或童裝商戶禮券，每日名額70個；

2）消費滿10,000元贈1,000元國際時裝服飾商戶禮券，每日名額30個；

3）消費滿4,000元贈600元Mansion Christian Dior或Dior Beauty禮券，每日名額28個。

另外，由即日起逢星期一至日下午6時後，進入停車場的駕車人士，只需在沙田Movie Town或於指定食肆堂食消費滿100元或以上，即享2小時免費泊車優惠；及另贈送2小時翌日免費泊車券。

【疫市營商】荃灣廣場5月續設消費獎賞　場內多間餐廳推母親節優惠

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責任編輯：馬意文

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