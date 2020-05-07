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【新冠肺炎】留家抗疫有咩做？Google整合港人搜尋趨勢

科技 17:45 2020/05/07

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Google香港整合了過去 90 日的搜尋趨勢，反映香港人在疫情期間關心的議題、教學、遊戲攻略，以及食譜。

新冠肺炎疫情爆發以來，港人都響應留在家中呼籲，聯手抗疫。而港人過去數十天最關心的又是甚麼？Google今（7日）就整合了過去90日的搜尋趨勢，發現娛樂消閒類別成為熱門搜尋關鍵字，其中大熱遊戲「動物森友會」更成功奪得香港熱爆搜尋關鍵字冠軍。

>>>【2020母親節】留家抗疫尋新搞作　科技禮物有咩揀？

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Google香港整合了過去 90 日的搜尋趨勢，反映香港人在疫情期間關心的議題、教學、遊戲攻略，以及食譜。其中香港熱爆搜尋關鍵字（見表）首位為遊戲「動物森友會」，其次為「感謝所有防疫人員」以及「法證先鋒 4」。

而在口罩需求激增的情況下，不少人都會利用Google查詢相關防疫用品，其中本地口罩品牌「口罩工廠」、「Oxyair Mask」等均成香港熱爆口罩搜尋關鍵字。

再者，在家工作及學習在疫情下成為全新的生活模式，不少港人都希望能了解如何有效地利用各種雲端協作工具和視像會議平台，「Google Meet」、「Zoom」和「Google Classroom」成為香港熱爆教學搜尋都頭三位。而單在4月，全球每日就有超過200萬名新用戶利用「Google Meet」舉行視像會議，總時數超過20億分鐘，相等於全日舉行了3800年的會議。

此外，網購亦成為不少人在抗疫期間的最佳活動，不少人都會利用Google搜尋格價。而香港熱爆價錢搜尋在過去90日，智能產品如「Samsung S20」、「華為 P40」和「iPhone SE2」以及遊戲產品如「動物森友會」、「Switch」、「RingFit（健身環）」均成功上榜。

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責任編輯：曾曉汶

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