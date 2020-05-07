【疫市營商】上水廣場1元消費搶購燕窩鮑魚　刺激消費　

▲ 由5月8日起，The Point by SHKP會員只需以1,000積分預留換領證，憑證到上水廣場以即日電子貨幣單一消費滿1元或以上，即可換領超過600份特色美食及健康食品。(上水廣場提供圖片)

近日疫情稍為放緩，由明天起限聚令人數上限由4人增至8人，適逢母親節，各大商場亦推消費獎賞活動吸客。由即日起至6月30日，上水廣場推出「Love Rewards 賞愛‧摯愛」消費獎賞活動，一系列涵蓋餐飲、美妝、珠寶鐘錶、時尚裝飾及健康產品等優惠禮遇源源不絕，送出總值超過百萬現金劵及禮品回贈。

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上水廣場推出「$1消費摯愛賞」，由5月8日起，The Point by SHKP會員只需以1,000積分預留換領證，憑證到上水廣場以即日電子貨幣單一消費滿1元或以上，即可換領超過600份特色美食及健康食品，包括燕窩及鮑魚、白酒及特色咖啡等。

送總值逾百萬現金劵及禮品回贈

除了1元消費優惠外，廣場更一連兩個月推出8項食、買、泊車優惠，送出總值超過百萬現金劵及禮品回贈，包括 「Shop to Win 賞你好週末」全方位購物，賞高達2,000元現金劵；「Rewards More循環消費賞」為美妝護膚、健康保健及餐飲提供循環消費多買多賞；「Top Spender 最高消費購物賞」換取最新iPhone SE手機；「炫美有賞」送出高達3,500元珠寶鐘錶現金劵；「著數星期二5X 積分獎賞」送出高達1,000,000會員積分；「Yummy Double Up 滋味雙層賞」美食2重賞高達150元餐飲美食劵；「隨泊隨買隨心賞」享3小時泊車優惠及免費送100元汽油禮劵；以及為新登記會員而設的「迎新2重賞」送70元現金劵。

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責任編輯：蘇穎琪

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