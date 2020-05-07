  • 30°C
香港時間 : 2020507日 (四) 17:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】上水廣場1元消費搶購燕窩鮑魚　刺激消費　

商業 17:38 2020/05/07

分享：

由5月8日起，The Point by SHKP會員只需以1,000積分預留換領證，憑證到上水廣場以即日電子貨幣單一消費滿1元或以上，即可換領超過600份特色美食及健康食品。(上水廣場提供圖片)

近日疫情稍為放緩，由明天起限聚令人數上限由4人增至8人，適逢母親節，各大商場亦推消費獎賞活動吸客。由即日起至6月30日，上水廣場推出「Love Rewards 賞愛‧摯愛」消費獎賞活動，一系列涵蓋餐飲、美妝、珠寶鐘錶、時尚裝飾及健康產品等優惠禮遇源源不絕，送出總值超過百萬現金劵及禮品回贈。

【母親節】北角匯夥香港維港凱悅尚萃酒店　推酒店套票優惠

上水廣場推出「$1消費摯愛賞」，由5月8日起，The Point by SHKP會員只需以1,000積分預留換領證，憑證到上水廣場以即日電子貨幣單一消費滿1元或以上，即可換領超過600份特色美食及健康食品，包括燕窩及鮑魚、白酒及特色咖啡等。

送總值逾百萬現金劵及禮品回贈

除了1元消費優惠外，廣場更一連兩個月推出8項食、買、泊車優惠，送出總值超過百萬現金劵及禮品回贈，包括 「Shop to Win 賞你好週末」全方位購物，賞高達2,000元現金劵；「Rewards More循環消費賞」為美妝護膚、健康保健及餐飲提供循環消費多買多賞；「Top Spender 最高消費購物賞」換取最新iPhone SE手機；「炫美有賞」送出高達3,500元珠寶鐘錶現金劵；「著數星期二5X 積分獎賞」送出高達1,000,000會員積分；「Yummy Double Up 滋味雙層賞」美食2重賞高達150元餐飲美食劵；「隨泊隨買隨心賞」享3小時泊車優惠及免費送100元汽油禮劵；以及為新登記會員而設的「迎新2重賞」送70元現金劵。

【疫市營商】荃灣廣場5月續設消費獎賞　場內多間餐廳推母親節優惠

【疫市營商】置富Malls推春日限定雙重賞　消費贏手機iPad吸客

責任編輯：蘇穎琪

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【零售寒冬】疫情下商場冷清　海港城引進20新店陸續開業
2020/04/15
【零售寒冬】疫情下商場冷清　海港城引進20新店陸續開業
【疫市營商】新地商場向DSE考生贈6000份禮物　另設Whatsapp外賣專線
2020/04/28
【疫市營商】新地商場向DSE考生贈6000份禮物　另設Whatsapp外賣專線
【疫市營商】新地商場夥800個商戶力推優惠　現金即享折扣低至66折
2020/04/30
【疫市營商】新地商場夥800個商戶力推優惠　現金即享折扣低至66折
【疫市營商】一文看清商場品牌優惠　4連假輕鬆購物
2020/05/01
【疫市營商】一文看清商場品牌優惠　4連假輕鬆購物
商場 疫情 母親節 上水

下一篇文章

【限聚令】電影院明日重開　Movie Town看戲有優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】不知名口罩品牌湧現　消費者小心假貨陷阱
【口罩供應】不知名口罩品牌湧現　消費者小心假貨陷阱
【口罩供應】屈臣氏BFE及PFE≥99% Level 2口罩　記者開箱實測防水透光透氣度 (更新)
【口罩供應】屈臣氏BFE及PFE≥99% Level 2口罩　記者開箱實測防水透光透氣度 (更新)
【母親節優惠】限聚令正式放寬　一文看清酒店優惠（不斷更新）
【母親節優惠】限聚令正式放寬　一文看清酒店優惠（不斷更新）
【口罩供應】港產VFE+BFE+PFE ≥ 99%口罩　明日4時發售（附訂購連結）
【口罩供應】港產VFE+BFE+PFE ≥ 99%口罩　明日4時發售（附訂購連結）
食其家本周開始　逢星期五、六重新通宵營業
食其家本周開始　逢星期五、六重新通宵營業
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤