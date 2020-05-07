【委內瑞拉】美國人電視認罪 稱受特朗普指使推翻馬杜羅

▲ 早前在委內瑞拉被捕美國人登曼，在電視中稱是受特朗普指使，推翻馬杜羅政權。

陷入超級通脹、經濟崩潰的委內瑞拉，發生戲劇性事件，當地一名被捕美國人，在電視上認罪，承認意圖綁架委內瑞拉總統，並稱是受美國總統特朗普指使。

委內瑞拉國營電視台發布片段，顯示涉參與發動政變的美國男子登曼（Luke Denman），公開承認自己意圖綁架委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）到美國，以推翻其政權。他聲稱行動是受特朗普（Donald Trump）指使。

【美國疫情】蓬佩奧反口：不確定病毒是否源自武漢實驗室

【銅芯抗疫口罩】不怕四圍摸 紐約倡銅製自動殺菌扶手

登曼在片段中描述行動來龍去脈，稱自己在1月抵達哥倫比亞近委國邊境城市，訓練一群僱傭兵，以奪取委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）機場控制權，方便將馬杜羅綁架到美國。

登曼聲稱，過去一直為佛羅里達州保安公司Silvercorp工作。該公司老闆是前美國特種部隊成員，日前稱他的60人小組，曾發動突擊行動，行動目的是推翻馬杜羅，解放委內瑞拉。

【美國疫情】州政府早上宣布解封大計 晚上急炒疫情專家組

【美國疫情】特朗普轉軚保留抗疫專責組「唔知咁受歡迎」

馬杜羅直斥，事件是21世紀版的古巴豬灣事件，指特朗普外判襲擊，以便撇清責任。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）強調事件與華府無關，稱若真的是政府出手，結果會完全不同，又稱會設法將兩名被捕美國人帶回國。委國反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）否認涉事。

事源於剛過去周末，委內瑞拉當局在加拉加斯以西阿拉瓜州（Aragua）一個沙灘，攔截13人，指他們試圖發動攻擊。行動中8人被殺，但當中2美國人生還被捕，登曼是其中1人。

【麥當娜確診】Madonna自爆染疫「我現在無病！」

【美國疫情】特朗普：美國史上最壞襲擊 中國應一早制止

責任編輯：林建忠

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品