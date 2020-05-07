【AGM】長和系各公司下周股東會 不提供穿梭巴士服務

▲ 長江集團指，未能親身出席之股東，屆時可透過即時網上廣播觀看股東週年大會程序。

長和系旗下上市公司下周先後舉行股東周年大會，因應政府「限聚令」，長和 （00001） 、長實 （01113） 、長江基建 （01038） 、電能實業 （00006） 、港燈電力投資 （02638） 及長江生命科技 （00775） 宣佈，股東會將限制親身出席之股東人數，擬出席股東必須於指定限期前預先網上登記，獲確認後方可到場出席股東大會。

長江集團指，未能親身出席之股東，屆時可透過即時網上廣播觀看股東週年大會程序。集團亦建議未能親身出席之股東，可委任股東週年大會主席為代表，行使投票權利。

另外，為保障可能親身出席股東週年大會股東之健康安全，長和系各公司當天將不會提供茶點或飲品招待，亦不會提供穿梭巴士服務，並會要求出席股東強制體溫篩檢/檢查、填交健康申報表及佩戴股東自備的外科口罩。

有關安排詳情，請參考以下連結：

長江實業（網上登記出席截止時間：5月9日星期六中午12時）

https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0507/2020050700546_c.pdf

長江和記（網上登記出席截止時間：5月9日星期六中午12時）

https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0507/2020050700548_c.pdf

長江基建（網上登記出席截止時間：5月9日星期六中午12時）

https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0507/2020050700552_c.pdf

電能實業（網上登記出席截止時間：5月8日星期五晚上9時前）

https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0507/2020050700296_c.pdf

港燈電力投資： （網上登記出席截止時間：5月8日星期五晚上9時前）

https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0507/2020050700291_c.pdf

長江生命科技（網上登記出席截止時間：5月9日星期六中午12時）

https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0507/2020050700550_c.pdf

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