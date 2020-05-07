  • 29°C
香港時間 : 2020507日 (四) 19:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【定期存款】中資大行港元定存息兩連減 主力向短存開刀

金融經濟 18:30 2020/05/07

分享：

工銀亞洲一周兩連減，當中一個月短存更失守一厘大關。

港銀減港元定存息的趨勢停不了，最新又是大行出手，且主要向3個月或以下的較短存期開刀。工銀亞洲今天（5月7日）調低1個月及3個月的港元定存息，當中把3個月年息削減0.2厘，新息率至1.85厘；而此存期更一周兩連減，剛於本周一（4日）才下降0.1厘；如今在短短4天內，已累削0.3厘。至於一個月年息亦下調0.1厘，至失守一厘大關，僅報0.9厘，而以上兩個特惠息皆要求指定理財戶，斥100萬元的新資金，才享最高息。

尚幸工銀亞洲針對全新客戶，以指定手機程式開立3個月存期的港元定存仍保持4.2厘，入場費僅1,000元。

與此同時，再有大行加入撤兩厘港元定存息行列，恒生 （00011） 剛把3個月年息享兩厘下架。現時此短存只得1.7厘，門檻為1萬元的合資格新資金結餘；而早前此存期享兩厘較高息，主要針對大戶，要求100萬元的新錢。而恒生的最新特惠息呈倒掛，即短息高於長息，3個月期報1.7厘，較半年的1.25厘，以及一年的0.95厘為高。

專家以港元拆息持續走低，如一個月拆息10連跌，今天僅報0.83厘，難免令減息大流行頓變新常態

渣打於昨天（5月6日）率先帶頭減，下調3個月港元定存年息0.25厘，新息率至險守兩厘關；但以發鈔行計，抛離滙豐及中銀香港 （02388） 1.6厘。計及市面所有定存，3個月年息以匯立銀行（WeLab Bank）的4.5厘為「高息王」。

本港獨角獸WeLab旗下虛擬銀行、匯立銀行（WeLab Bank），上周二（4月28日）試業，推3個月最高享4.5厘；但享特惠息的玩法較特別，會從輪候名單、WeLab員工以及員工親友中，邀請約2,000位用戶參與試業；先以1.75厘為3個月的定存利率基準，要自動集合不同用戶，每15人加0.25厘；而每批次定存上限為60人及2.5厘。

WeLab形容計劃是以「存款小巴」為概念，簡言之，是以每星期為基準，只要60人成功敘造定存，每名用戶存入首10萬元將可獲最高4.5厘，上限為10萬元；換言之，最多賺息1,125元。

要是不計虛銀僅小眾得益，綜觀傳統銀行，工銀亞洲拉攏全新客戶，以指定手機程式開立3個月存期享4.2厘，為市面最高息。

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【定期存款】大行鬥撤港元定存兩厘息 3個月短存息僅1.7厘
今日
【定期存款】大行鬥撤港元定存兩厘息 3個月短存息僅1.7厘
【定期存款】富邦累削港元定存息0.4厘 短中長息兩厘不保
2020/05/06
【定期存款】富邦累削港元定存息0.4厘 短中長息兩厘不保
【定期存款】港元定存減息大流行 兩中資行撤走兩厘存息
2020/05/06
【定期存款】港元定存減息大流行 兩中資行撤走兩厘存息
【定期存款】大行減3個月港元定存息 大戶賺少6000元利息
2020/05/06
【定期存款】大行減3個月港元定存息 大戶賺少6000元利息
【定期存款】 兩中資行鬥減港元存息 3個月短存成重點減息區
2020/05/04
【定期存款】 兩中資行鬥減港元存息 3個月短存成重點減息區
恒生銀行（00011） 港元同業拆息 港元定期存款 滙豐控股（00005） WeLab 工銀亞洲 定期存款
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】沛嘉醫療今截孖展錄962億 超購410倍
【新股IPO】沛嘉醫療今截孖展錄962億 超購410倍
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【港府口罩CuMask】銅芯抗疫口罩「CuMask」一人一個　網上登記送上門（附登記網址）
【港府口罩CuMask】銅芯抗疫口罩「CuMask」一人一個　網上登記送上門（附登記網址）
【長和整口罩】屈臣氏港產口罩WatsMask升級　70元可擁ASTM Level 2口罩
【長和整口罩】屈臣氏港產口罩WatsMask升級　70元可擁ASTM Level 2口罩
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【航空告急】國泰傳考慮「結構調整」　延長無薪假4周（第二版）
【航空告急】國泰傳考慮「結構調整」　延長無薪假4周（第二版）