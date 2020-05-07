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【港股分析】今年埋單仲升緊　所以趁高抽水？

股樓投資 18:45 2020/05/07

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內地疫情大致受控，餐飲消費行業重新起步，板塊股份如頤海國際（01579），九毛九（09922）等，近期屢創新高，內地火鍋界龍頭海底撈（06862）4月至今亦升超過10%，不過股價昨日（6日）升至接近年內高位後，今日（7日）隨即出現大股東配股消息，令股價顯著下挫，收報34.2元，跌2.6%。

集團公布，控股股東SP NP Ltd.及LHY NP Ltd. 以每股33.2元，配售4,700萬股，佔已發行股本總額約0.89%，套現約15.6億元，配售價較周三收市價35.1元，有約5.4%折讓。

相關文章：【港股分析】年內逆市升逾4成　邊隻股咁好景？

內地傳媒上周上周引述公司內部文件指，集團創辦人張勇擬在10年至15年內退休，除創辦人以外，其餘員工均有機會參與領導人才選拔計劃，競逐成為接班人。

股份出現大股東套現，往往是弊多於利，今次海底撈配股也不例外。但股份今日低位見33.8元，仍稍高於配股價，反映沽壓未算太大，加上配股數目及金額未算太大，股價只要一直站穩配股價，仍有望穩步上升。

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撰文 : 葉志偉

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