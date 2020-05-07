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《集合啦！動物森友會》出貨量達1341萬　帶動手機版遊戲下載量

科技 16:48 2020/05/07

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在《集合啦！動物森友會》全球熱銷的同時，在2017年11月登場的手機版《動物之森：口袋露營廣場》下載量更大幅增長。

任天堂Switch熱門遊戲《集合啦！動物森友會/動物之森》風靡全球，而任天堂今（7日）亦公布日本財會報告。截至3月底，《集合啦！動物森友會》的累積出貨量為1177萬套，同時帶動了2年前推出的手機版《動物之森：口袋露營廣場》（どうぶつの森 ポケットキャンプ）銷量，在4月份迎來發行至今最佳營收表現。

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任天堂的財會報告顯示，《集合啦！動物森友會》正式開售前的6週，預售銷量已超過DS的《歡迎光臨 動物之森》及3DS《走出戶外 動物之森》的累計銷售量，已高達1341萬套。

《集合啦！動物森友會》正式開售前的6週，預售銷量已超過DS的《歡迎光臨 動物之森》及3DS《走出戶外 動物之森》的累計銷售量。（網上圖片）

在《集合啦！動物森友會》全球熱銷的同時，在2017年11月登場的手機版《動物之森：口袋露營廣場》下載量更大幅增長。在《集合啦！動物森友會》推出的首星期，《動物之森：口袋露營廣場》的每周下載量增至190萬，比往年同期提升了292%；單算今年4月份，就已經有 710萬次下載，全球收入為790萬美元（約6123萬港元），全球下載量合計高達4480萬次。

不過對遊戲有興趣的讀者應注意，《動物之森：口袋露營廣場》目前只在歐美及日本推出，若iOS用戶要下載及更新遊戲，就必須使用日本Apple ID的帳號；而Android用家就需要安裝遊戲apk才能下載及更新。

>>>【附教學】動物森友會玩家自製藝術博物館　蓋蒂博物館官網開放下載名畫

責任編輯：曾曉汶

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