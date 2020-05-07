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【定期存款】大行鬥撤港元定存兩厘息 3個月短存息僅1.7厘

金融經濟 17:10 2020/05/07

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恒生剛撤大戶專享的3個月港元定存享兩厘息，此短存現僅得針對萬元戶的1.7厘。

再有大行加入撤兩厘港元定存息行列，恒生 （00011） 剛把3個月港元定存年息享兩厘下架。現時恒生此短存只得1.7厘，門檻為1萬元的合資格新資金結餘；而早前此存期享兩厘較高息，主要針對大戶，要求100萬元的新錢。至於恒生目前的最新特惠息呈倒掛，即短息高於長息，3個月期報1.7厘，較半年的1.25厘，以及一年的0.95厘為高。

專家以港元拆息持續走低，如一個月拆息10連跌，今天（5月7日）僅報0.83厘，難免令大小行的減息大流行頓變新常態。

渣打於昨天（6日）率先帶頭減，下調3個月期的存息0.25厘，新息率至險守兩厘關；但以發鈔行計，抛離滙豐及中銀香港 （02388） 的1.6厘。計及市面所有定存，3個月年息以匯立銀行（WeLab Bank）的4.5厘為「高息王」。

本港獨角獸WeLab旗下虛擬銀行、匯立銀行（WeLab Bank），上周二（4月28日）試業，即推3個月最高享4.5厘；但享特惠息的玩法較特別，會從輪候名單、WeLab員工以及員工親友中，邀請約2,000位用戶參與試業，先以1.75厘為3個月的定存利率基準，要自動集合不同用戶，每15人加0.25厘；而每批次定存上限為60人及2.5厘。

WeLab形容計劃是以「存款小巴」為概念，簡言之，是以每星期為基準，只要60人成功敘造定存，每名用戶存入首10萬元將可獲最高4.5厘，上限為10萬元；換言之，最多賺息1,125元。

要是不計虛銀僅小眾得益，綜觀傳統銀行，工銀亞洲針對全新客戶，以指定手機程式開立3個月存期享4.2厘，為市面最高息。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 存款收息

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