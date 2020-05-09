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【李小加退任】上任逾10年港交所股價翻近一倍！完勝盈富基金

金融經濟 10:00 2020/05/09

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按本網統計，自李小加正式上任起，港交所股價累計升近一倍，大幅跑贏追蹤恒指表現的盈富基金。

港交所  （00388）  公布，行政總裁李小加通將於2021年10月底合約屆滿時退任。消息當日中午出爐後，港交所跌勢加急，全日計挫2.8%，幅度多過大市，或反映投資界認為李小加離任，對港交所而言非利好消息。事實上，按本網統計，由李小加正式上任起，到宣布退任當日，港交所股價累計升近一倍，大幅跑贏追蹤恒指表現的盈富基金 （02800）

李小加於2009年6月3日正式就任，當時港交所股價水平約126.3元，若投資者於當日買入，並持有至今，以周四宣布退任當日收市價246.4元計，單考慮股價因素，期內回報已高達95.1%，遠勝盈富基金同期的28.5%。

假若投資者於李小加上任時買入1000股港交所，並把收到的股息再投資，透過彭博機粗略計算，累計回報更可擴大至161.3%，較盈富基金期內用相同做法的回報高80.2個百分點。

港交所周五（8日）收報242.8元，跌3.6元或1.5%，成交額20.5億元。

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