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【開價評析】屯門OMA by the Sea　首批呎價最平一萬有找

股樓投資 18:12 2020/05/07

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【iMoney訊】新冠肺炎疫情放緩，加上政府放寛限聚令，發展商群起推盤，其中永泰地產（00369）率先響頭炮，公布旗下「OMA by the Sea」的首張價單，涉及108伙單位，實用面積由333平方呎起，至最大471平方呎，以最高折扣計，單位折實價由388.1萬元起，至最貴645.2萬元，折實呎價則約9,983元至13,709元。

據首張價單顯示，入場單位為2座6樓B6室，開放式間隔，實用面積333平方呎，折實售價388.1萬元，折實呎價11,655元。值得留意的是，折實呎價最平一伙，為2座6樓B1室，一房間隔，實用面積463平方呎，折實價462萬元，折實呎價只約9,983元。

永泰地產執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖形容，首批單位以「全城起動價」推出，皆因108伙單位中，有100伙折實價為600萬元以下。他續說，雖然環球經濟持續波動，但不宜看得樓市太淡，因為在目前市況下，香港樓市依然穩固。

iMoney評析

若看OMA by the Sea首張價單，準買家或覺得吸引，皆因108伙單位中，有100伙折實價為600萬元以下，可承造高成數按揭，更有單位折實呎價不足一萬元。不過，最出色的莫過於發展商的宣傳技倆。其實，查看首張價單，折實呎價低於一萬元的單位，只得一伙單位，但發展商卻以此招徠，吸引準買家留意，就算他們不買，最少也可以引起網上討論。

事實上，這伙折實呎價低於一萬元的單位，明顯是發展商精挑細選。據首張價單顯示，折實呎價低於一萬元的單位，為2座6樓B1室，實用面積463平方呎，折實價462萬元，折實呎價約9,983元。一般來說，上下層單位售價不同，但不會相差太遠。可是，對上一層單位，即2座7樓B1室，實用面積同屬463平方呎，但折實呎價竟然貴11%，要約11,084元。

永泰平價賣樓，是否很蝕底？其實，OMA by the Sea現址地盤，於2016年6月以9.8億元投得，每平方呎樓面地價只約3,343元。換言之，地價成本不高，即使平賣，也能賺大錢。更重要的是，今次推出的單位以低層為主，開價自然較平。

雖然香港樓市彷如處身平行時空，但遇上經濟衰退、失業率上升等壞消息，發展商想高價賣樓，也成問題。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑也坦言，發展商疫情下開盤，需要試探市場反應，所以首批價錢吸引，且較同區近期新盤有折讓。

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撰文 : 柳家平

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