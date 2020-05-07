華為財務職位裁員1100人 任正非狠批：這種領導鼠目寸光

▲ 華為創辦人任正非指，招聘大量優秀員工加入項目財務工作，是為了培養未來的接班人，但「不知誰裁掉了1100人」，令他「生氣不已」。

華為今日（6日）公開創辦人任正非在平台協調會上有關代表處CFO（首席財務官）定位的講話。任正非表示，華為招聘大量優秀員工，加入項目財務（PFC，Project Financial Contoller）的工作，是為了培養未來的接班人，「突然幾年前一陣寒風吹，不知誰裁掉了1100人，讓我生氣不已。不知是誰幹了這事，心聲上也不檢討，這種領導鼠目寸光。」

任正非稱，PFC在高潮時候曾達到1700人，其中有大量外國名校畢業的博士、碩士，「我正高興過幾年我們就具有提升財務專家、幹部的資源基礎」，其後PFC卻大規模流失。

任正非談及PFC在公司的作用時表示，PFC進入項目後，開始了解華為的業務，PFC做得好後，一、二年後可以做大項目CFO或小項目CEO，「真正弄明白基層的具體工作」，「將來升至機關，不至於是空軍司令。」他又指，PFC螺旋式上升，優秀的逐漸走上管理崗位，基層CFO將來可以接替機關一些重要崗位的工作。

任正非續指，平台CFO沒有經過PFC、作戰CFO成功歷程的人需要補課，「利用休息時間下去，一門一門地補起來」，「平台CFO要具有COO（首席運營官）的能力，沒有的趕快補，一年有104個周末，抽一些去學習。」

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編輯：陳健婷