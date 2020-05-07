【係愛定責任】李嘉誠看好綠色主義？ 最新領投公司業務主打環保物料

李嘉誠業務甚廣，由服務到科技行業都可以看到他的身影。近年李嘉誠似乎非常看好綠色主義，先於上年投資主打植物漢堡的Impossible Foods，數天前又以旗下維港投資（Horizons Ventures）領投墨爾本新創公司Varden，似乎有決心開拓他的綠色路徑。

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Varden的重點項目結合了生物化學和纖維熱成技術，以食物廢料如甘蔗渣為原材料，材質與用途可取代塑膠，卻能被完全分解，完全能切合環保需要。名爲Paperseall的這種新型物料將會應用於藥丸產品包裝、咖啡膠囊等，用途相當廣。

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李嘉誠的綠色路徑究竟是爲了社會責任，還是覺得有利可圖？先講一下Impossible Foods的業務，毫無疑問，素食主義在全球興起，高質素的素肉應該有一定需求，至於Varden研發的Paperseal可應用的範圍亦相當廣，有一定優勢。當然，此類綠色事業絕不屬於是最搶眼的類別，但李嘉誠先生資本十足，在行業有前景的狀況下，絕對值得一試，更何況這對他的個人形象也是百利而無一害

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