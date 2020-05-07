  • 31°C
香港時間 : 2020507日 (四) 16:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】卡塔爾航空5月內恢復逾50條航線　包括香港往來多哈

商業 16:11 2020/05/07

分享：

早前受新冠肺炎疫情影響，不少國家都實施出入境管制，航班停飛。卡塔爾航空公司宣布，將分階段逐步恢復其全球航線網絡的營運，5月底前將通航城市的數量提升至50多個；6月底前恢復飛往80多個目的地的航線。

【疫市營商】HK Express推出「靈活飛」　無限次免費更改行程

卡塔爾航空預期，短途旅行即將有機會在未來首先反彈，而全球一線城市之間的商業往來亦將逐步回升，在長達數月的居家隔離時期結束後，探訪親友的需求亦有可能增長。

卡塔爾航空目前維持飛往全球30多個目的地的航班，並計劃在5月底前將通航城市的數量提升至50多個，恢復包括馬尼拉、安曼和奈洛比在內的航點。在6月底前，卡塔爾航空更會恢復飛往80多個目的地的航線，包括23個歐洲航點、4個美洲航點、20個中東及非洲航點和33個亞太地區航點。其中，大部分目的地的運力將大幅提升，部分航點的航班頻率將達到每日1班以上。

【母親節】母親節留港點慶祝？　Klook精選多個渡假及酒店餐廳優惠

卡塔爾航空的航線網絡恢復計劃將在初期著重提升多哈與合作夥伴航空公司樞紐之間的航線連接，這類樞紐城市包括倫敦、芝加哥、達拉斯和香港等；同時，卡塔爾航空還將恢復飛往部分重點商務及休閒目的地的航線，例如馬德里和孟買。

【疫市營商】荃灣廣場5月續設消費獎賞　場內多間餐廳推母親節優惠

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【疫市營商】HK Express推出「靈活飛」　無限次免費更改行程
2020/05/06
【疫市營商】HK Express推出「靈活飛」　無限次免費更改行程
從口罩生產到「香港再製造」　再工業化不只是將北移工業引回港
今日
從口罩生產到「香港再製造」　再工業化不只是將北移工業引回港
【母親節】花店生意旺　拓線上母親節限定優惠
今日
【母親節】花店生意旺　拓線上母親節限定優惠
食其家本周開始　逢星期五、六重新通宵營業
2020/05/06
食其家本周開始　逢星期五、六重新通宵營業
【防疫抗疫基金】 環保署完成發放650萬元津貼　惠及809個廢物收集商
2020/05/06
【防疫抗疫基金】 環保署完成發放650萬元津貼　惠及809個廢物收集商
行程規劃 出入境資訊 疫情 航空 出入境管制 香港 卡塔爾航空 肺炎 新冠肺炎

下一篇文章

【疫境見真情】良心老闆炒股賺1240萬　全數贈員工作致謝
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【母親節優惠】限聚令正式放寬　一文看清酒店優惠（不斷更新）
【母親節優惠】限聚令正式放寬　一文看清酒店優惠（不斷更新）
食其家本周開始　逢星期五、六重新通宵營業
食其家本周開始　逢星期五、六重新通宵營業
【口罩供應】不知名口罩品牌湧現　消費者小心假貨陷阱
【口罩供應】不知名口罩品牌湧現　消費者小心假貨陷阱
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】屈臣氏BFE及PFE≥99%口罩　記者開箱實測防水透光透氣度 (更新)
【口罩供應】屈臣氏BFE及PFE≥99%口罩　記者開箱實測防水透光透氣度 (更新)
【口罩供應】港產VFE+BFE+PFE ≥ 99%口罩　明日4時發售（附訂購連結）
【口罩供應】港產VFE+BFE+PFE ≥ 99%口罩　明日4時發售（附訂購連結）