【國泰股東】卡塔爾航空5月底復飛52個地點　6月增至80個

▲ 卡塔爾航空宣布復飛安排

新冠肺炎疫情令全球航空業重創，但漸有航空公司部署復飛，「中東三寶」之一卡塔爾航空（Qatar Airways）公布，將分階段在5月底前初步恢復52個航點，6月底前恢復80個航點，當中包括香港、北京、東京等地，而具體執行待有關當局批准。

卡塔爾航空指，疫情期間公司保留至少30多個航點的定期航班服務，成功接載逾100萬名乘客回家，也確保飛往世界主要洲份的航班暢通。

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公司預期，短途旅行即將有機會在未來首先反彈，而全球一線城市之間的商業往來亦將逐步回升，在長達數月的居家隔離時期結束後，探訪親友的需求亦有可能增長。

卡塔爾航空計劃在6月底前恢復飛往80多個目的地的航線，包括23個歐洲航點、4個美洲航點、20個中東及非洲航點和33個亞太地區航點。其中，大部分目的地的運力將大幅提升，部分航點的航班頻率將達到每日一班以上。

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以下為卡塔爾航空6月底暫定通航目的地：

亞太

廣州（CAN）、香港（HKG）、首爾/仁川（ICN）、東京/成田（NRT）、北京/首都（PEK）、上海/浦東（PVG）、曼谷（BKK）、雅加達（CGK）、吉隆坡（KUL）、馬尼拉（MNL）、新加坡（SIN）、阿麥達巴（AMD）、阿姆利則（ATQ）、班加羅爾（BLR）、孟買（BOM）、科澤科德（CCJ）、加爾各答（CCU）、科倫坡（CMB）、柯枝（COK）、達卡（DAC）、新德里（DEL）、果阿（GOI）、海得拉巴（HYD）、加德滿都（KTM）、金奈（MAA）、馬累（MLE）、特里凡得瑯（TRV）、伊斯蘭堡（ISB）、卡拉奇（KHI）、拉合爾（LHE）、墨爾本（MEL）、珀斯（PER）、悉尼（SYD）

非洲

亞的斯亞貝巴（ADD）、開普敦（CPT）、約翰內斯堡（JNB）、拉各斯（LOS）、奈洛比（NBO）、突尼斯（TUN）

美洲

芝加哥（ORD）、達拉斯/沃斯堡（DFW）、聖保羅（GRU）、蒙特利爾（YUL）

歐洲

雅典（ATH）、布達佩斯（BUD）、莫斯科（DME）、伊斯坦堡（IST）、阿姆斯特丹（AMS）、斯德哥爾摩（ARN）、巴塞隆那（BCN）、布魯塞爾（BRU）、巴黎（CDG）、哥本哈根（CPH）、都柏林（DUB）、愛丁堡（EDI）、羅馬（FCO）、法蘭克福（FRA）、倫敦/希思路（LHR）、馬德里（MAD）、曼徹斯特（MAN）、慕尼黑（MUC）、米蘭（MXP）、奧斯陸（OSL）、柏林（TXL）、維也納（VIE）、蘇黎世（ZRH）

中東

安曼（AMM）、貝魯特（BEY）、巴格達（BGW）、巴士拉（BSR）、艾比爾（EBL）、德黑蘭（IKA）、蘇萊曼尼亞（ISU）、科威特（KWI）、馬斯喀特（MCT）、馬什哈德（MHD）、納傑夫（NJF）、蘇哈爾（OHS）、塞拉萊（SLL）、西拉（SYZ）

編輯：麥德銘